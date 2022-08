Sicherheitslücken bei Apple: Das sollten Nutzer wissen

Wer ein Apple-Gerät nutzt, sollte dringend ein Software-Update machen. Dadurch werden zwei Sicherheitslücken geschlossen. Betroffen sind vor allem iPhones und iPads.

Mit einer Serie von Software-Updates will Apple zwei Sicherheitslücken bei seinen Geräten schließen. Diese könnten möglicherweise bereits ausgenutzt worden sein. Es steht eine neue, abgesicherte Version von iOS 15, iPadOS 15 sowie macOS 12 Monterey zum Download bereit.

Eine der Schwachstellen betraf Apples WebKit-Software, mit deren Hilfe Inhalte in Webbrowsern dargestellt werden. Diese Lücke könnten präparierte Webseiten nutzen, um einen beliebigen Software-Code ausführen zu lassen, so Apple selbst. "Einfach gesagt, könnte ein Cyberkrimineller Schadsoftware auf ihrem Gerät platzieren, wenn sie sich nur eine ansonsten harmlose Webseite angeschaut haben", warnte danach die IT-Sicherheitsfirma Sophos am Donnerstag.

Sicherheitslücken bei Apple: iPhones und iPads besonders betroffen

Besonders betroffen waren iPhones und iPads durch diese Sicherheitslücke. Weniger bedroht waren Mac-Computer. Denn auf den mobilen Geräten laufen alle Browser mit WebKit und nicht nur das hauseigene Programm Safari. Die zweite Sicherheitslücke befand sich im sogenannten Kernel, dem zentralen Teil des Betriebssystems. Sophos betonte, dass ein Angreifer, der sich bereits Zugriff auf das Gerät verschaffte, damit alle möglichen Daten abgreifen könne.

Video: dpa

Ein anonymer Forscher hätte die Sicherheitslücken entdeckt, so Apple. Der Konzern vergibt wie auch andere Unternehmen Belohnungen für Informationen über entdeckte Schwachstellen. In den vergangenen Jahren gab Apple wiederholt Sicherheitslücken bei der Veröffentlichung von Updates bekannt.

Apple-Updates: So werden neue iOS-Versionen installiert

Nutzerinnen und Nutzer von iPhones, iPads und Macbooks sollten die Updates über die integrierte Software-Aktualisierung sofort herunterladen und manuell einspielen. Diese findet man in den iOS- und iPadOS-Einstellungen ist die Funktion unter "Allgemein" im Bereich "Softwareupdate". Dort können iOS 15.6.1 und iPadOS 15.6.1 heruntergeladen werden. Mac-Nutzer finden das Update auf macOS 12.5.1 in den Systemeinstellungen unter "Softwareupdate". In macOS 11 und macOS 10.15 erscheint dort Safari 15.6.1.

Hat man die automatischen Updates installiert, sollte man die neuen Versionen trotzdem lieber manuell laden. Die Update-Automatik benötigt in der Regeln mehrere Tage oder Wochen, bis die Updates installiert werden. (mit dpa)

