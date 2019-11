20.11.2019

Abendsonne führt zu UnfallAutofahrer übersieht Verkehrsinsel

Bei gleich drei Unfällen ist am Montag im Landkreis ein Schaden von insgesamt rund 17000 Euro entstanden. Am Morgen war es in der Dillinger Straße in Lauingen gegen 11.40 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 52-jähriger Autofahrer musste abrupt abbremsen, als ein Radfahrer vor ihm die Straße überqueren wollte. Eine 54-Jährige konnte laut Polizei nicht rechtzeitig anhalten und prallte mit ihrem Wagen auf das Heck des vorderen Autos. Es entstand ein Schaden von 4500 Euro. Bei einem Überholvorgang war es außerdem im Wertinger Ortsteil Rieblingen am Nachmittag zu einem weiteren Unfall gekommen. Eine 18-jährige Autofahrerin wollte einen Lkw überholen und übersah dabei ein Auto. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Schaden von 7000 Euro.

Aufgrund der tief stehenden Abendsonne übersah am späten Nachmittag ein 80-jähriger Fahrer in der Deisenhofer Straße in Höchstädt eine Verkehrsinsel. Er fuhr ein Verkehrsschild um. Das Auto saß schließlich auf einem Betondeckel auf und musste von einem Abschleppfahrzeug befreit werden. An Wagen und Schild entstand ein Schaden von 4500 Euro. (pol)

