vor 28 Min.

12.000 Euro Schaden nach Unfall

Ein Kleintransporter ist in Dillingen auf ein Auto geprallt. Das musste danach abgeschleppt werden.

Ein Kleintransporter und ein Auto sind am Mittwochmorgen um 6 Uhr so heftig zusammengeprallt, dass der Wagen danach abgeschleppt werden musste. Laut Polizei ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Prälat-Hummel-Straße/Große Allee in Dillingen.

Der Fahrer des Kleintransporters hatte die Vorfahrt missachtet

Der Fahrer eines Kleintransporters hatte die Vorfahrt einer Autofahrerin missachtet, daraufhin stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 12000 Euro. (pol)

Themen Folgen