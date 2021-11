Wittislingen

22 Jahre seine Frau gepflegt: Jetzt erhält ein Wittislinger Deutschlands höchste Auszeichnung

Ewald Engelniederhammer erhält am Montag das Bundesverdienstkreuz. Den Brief mit der Benachrichtigung von Ministerpräsident Markus Söder hat der Wittislinger eingerahmt und an seine Zimmerwand gehängt.

Plus Mehr als 20 Jahre lang kümmert sich Ewald Engelniederhammer nach einem Schlaganfall um seine Frau – bis ins hohe Alter. Dafür erhält der Wittislinger nun das Bundesverdienstkreuz. Doch ein Rätsel bleibt offen.

Von Jonathan Mayer

In Ewald Engelniederhammers neuem Zuhause hängen viele Bilder an der Wand. Doch ein Bilderrahmen überragt alle anderen. Darin ist ein Brief vom November 2020, unterzeichnet von Ministerpräsident Markus Söder. „Sie haben sich weit über das übliche Maß hinaus für Menschlichkeit und den Zusammenhalt der Familie engagiert“, steht dort geschrieben. „Dafür gelten Ihnen Dank und Respekt.“ 22 Jahre lang hat der Wittislinger seine Frau gepflegt, umsorgt, sich für sie eingesetzt. Knapp anderthalb Jahre nach ihrem Tod erhält er dafür am Montag das Bundesverdienstkreuz.

