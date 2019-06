vor 27 Min.

Alkohol, Drogen, Unterschlagung: Lauinger macht sich mehrfach strafbar

Ein 41-jähriger Lauinger wird von der Polizei angehalten, weil er in Schlangenlinien Fahrrad fährt. Der Alkohol ist nicht das einzige Problem des Mannes.

Beamten der Polizei Dillingen ist am Mittwoch gegen 22 Uhr in der Herzog-Georg-Straße ein Fahrradfahrer aufgefallen, der in Schlangenlinien mitten auf der Fahrbahn fuhr. Ein Alkoholtest bei dem 41-jährigen Lauinger ergab laut Polizei einen Wert von über zwei Promille. Außerdem gab er an, unter Betäubungsmitteleinfluss zu stehen.

Lauingen: Mann erwarten nun mehrere Anzeigen

Bei einer anschließenden Durchsuchung konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel bei ihm gefunden werden. Nachdem sich der Lauinger einer Blutentnahme unterziehen musste, wurde außerdem seine Wohnung nach weiteren Betäubungsmitteln durchsucht. Dabei fanden die Beamten ein Mobiltelefon, das vor zwei Wochen am Bahnhof in Dillingen als verloren gemeldet wurde. Anstatt das Handy abzugeben, behielt er es für sich selber. Den 41-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Unterschlagung. (pol)

