vor 39 Min.

Ausgesetzter Säugling: Hat die Mutter auf das Baby eingestochen?

Plus Im Prozess um den ausgesetzten Säugling von Unterglauheim (Kreis Dillingen) tauchen neue Vorwürfe gegen die Mutter auf. Sie soll möglicherweise mit einer Schere auf das Baby eingestochen haben.

Von Andreas Schopf

Im Prozess um den ausgesetzten Säugling von Unterglauheim (Kreis Dillingen) belasten neue Vorwürfe die angeklagte Mutter. Die 32-Jährige legte demnach ihr neu geborenes Kind nicht nur in einer Wiese ab und ließ es alleine zurück, sondern stach möglicherweise auch zwei Mal mit einer Schere auf das Baby ein. Die Verletzungen am Bub würden in diese Richtung deuten, erläutert eine Sachverständige für Rechtsmedizin am Dienstagvormittag vor dem Augsburger Landgericht.

Ausgesetzter Säugling von Unterglauheim: Stach die Mutter auf das Baby ein?

Es geht um eine 1,2 Zentimeter lange und zwei Millimeter breite Wunde, die der Säugling nach seinem Auffinden am Nacken aufwies. Eine ähnliche Verletzung habe man zudem am Kopf entdeckt, so die Sachverständige, die das Baby damals untersucht hat. Nach ihren Angaben sind diese Wunden „eindeutig die Folge scharfer Gewalt“. Sie seien nicht durch das Einwirken eines Astes, eines Steines oder etwa einer Bettkante zu erklären. Vielmehr deute das Verletzungsmuster eindeutig darauf hin, dass dieses durch einen scharfen Gegenstand, wie etwa eine Schere, entstanden ist. Die angeklagte Mutter hatte bei einem früheren Verhandlungstermin auf Nachfrage eingeräumt, nach der Geburt im Badezimmer ihrer Eltern die Nabelschnur mit einer Schere durchtrennt zu haben.

„Ich denke, dass zwei Mal auf das Kind gestochen worden ist“

„Ich denke, dass zwei Mal auf das Kind gestochen worden ist“, sagt die Gutachterin. „Ich wüsste keine andere Erklärung.“ Im Bereich des Nackens sei das Hautgewebe relativ weich. Um dort mit einem Gegenstand durchzukommen, brauche man ordentlich Kraft, erläutert die Expertin. Sowohl die Stelle am Nacken als auch die auf dem Schädel seien nach ihren Angaben geeignet gewesen, um einen Menschen zu töten.

Verteidigerin Cornelia McCready erkundigt sich, ob möglicherweise auch eine Glasscherbe für die Verletzungen verantwortlich gewesen sein könnte. Dies könne sie zwar nicht ausschließen, sei jedoch sehr unwahrscheinlich, antwortet die Rechtsmedizinerin. Eine Scherbe im Glas ergebe nicht das vorhandene Verletzungsmuster, schon gar nicht an zwei verschiedenen Stellen.

Mutter soll sich zu neuen Vorwürfen äußern

Die 32-jährige Mutter hatte im Juli vergangenen Jahres ihren neu geborenen Sohn in einer Wiese ausgesetzt. Der Bub überlebte nur knapp. Der Angeklagten wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Im Raum steht möglicherweise eine verminderte Schuldfähigkeit, da die Frau geistig behindert ist. Am Dienstagnachmittag soll sie sich zu den neuen Vorwürfen gegen sich äußern.

Lesen Sie zu diesem Prozess auch:

Themen folgen