vor 44 Min.

Autofahrer übersieht Fußgängerin: Frau verletzt sich mittelschwer

Ein Unfall hat sich in Bachhagel ereignet. Ein Mann ist rückwärts aus dem Hof gefahren und hat dabei eine Fußgängerin übersehen.

Ein Autofahrer wollte am Montag gegen 18.30 Uhr in der Galgenbergstraße in Bachhagel rückwärts mit seinem Pkw aus einer Hofeinfahrt rangieren.

Fuß gebrochen und am Kopf verletzt

Dabei übersah er eine hinter ihm querende Passantin. Diese erlitt durch den Sturz einen Bruch des Fußes und Kopfverletzungen. Sie musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen