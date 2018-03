16:06 Uhr

Bäume am Kindergarten mussten für Container weichen

Zweimal der Blick aus dem gleichen Fenster. Bis vergangenen Montag schauten Engelbert Brenner und Karin Wiedholz noch auf die großen Birken auf dem Gelände des Kindergartens an der Kurlandstraße – wenn auch in den vergangenen Wochen sicher nicht mit so vielen Blätter wie auf dem etwas älteren Foto links. Dort sollen bald Container entstehen, das Übergangsquartier für die Kinder. Deshalb wurden die Bäume nun gefällt. Das Paar fühlt sich schlecht informiert.

Es geht voran an der Kurlandstraße – doch für einige Anwohner zu schnell. Sie fühlen sich schlecht informiert

Von Jakob Stadler

Es muss schnell gehen, in der Kurlandstraße. Schließlich braucht Lauingen dringend zusätzliche Kindergartenplätze, dass betonen mehrere Teilnehmer der Bauausschusssitzung am Donnerstagabend. „Wir sind in einer Notsituation und darauf angewiesen“, sagt Stadtbaumeisterin Birgitta Neurohr. Bürgermeister Wolfgang Schenk ergänzt: „Ich sehe diesen Weg als relativ alternativlos an.“ Und Kindergartenreferent Markus Stuhler (SPD) erinnert: „Wir sind im Zwang, Kindergartenplätze zu schaffen.“

Längerfristig soll ein neuer Kindergarten auf dem Gelände an der Kurlandstraße entstehen. Das bestehende Gebäude ist in sehr schlechtem Zustand und zu klein. Kurzfristig will sich die Stadt mit einem Container behelfen, in dem dann bereits zwei Gruppen, statt wie aktuell nur eine Gruppe, betreut werden. Die Bauvoranfrage läuft. Den Bauantrag kann die Gemeinde erst stellen, wenn klar ist, was für Container sie aufbauen will. Den Auftrag für die zwei Jahre dauernde Miete muss die Stadt öffentlich ausschreiben. Die Unterlagen werden aktuell erstellt.

Nun also die Voranfrage. Die Stadt will alles richtig machen und hat sich mit dem Landratsamt zusammengesetzt. Auch die Nachbarn sollten einbezogen werden. Noch gebe es keinen Bescheid für die Bauvoranfrage, erklärt Neurohr. Aber es gebe bisher nur positive Zeichen.

Das ist der Moment, in dem sich die beiden Zuschauer zu Wort melden. „Wir sind direkte Nachbarn“, sagt Karin Wiedholz. Sie und ihr Partner Engelbert Brenner seien nicht informiert worden. Vergangenen Montag wurden dann elf Birken auf dem Kindergartengrundstück gefällt. Diese waren von ihrem Haus aus zu sehen. Neurohr und Schenk sind überrascht.

Schenk weist die Zuschauer höflich aber bestimmt darauf hin, dass in einer Ausschusssitzung für Zuschauer eigentlich keine Möglichkeit besteht, sich zu äußern. Das Bauamt bietet ein Gespräch an, um den Fall zu klären.

Am Tag danach erklärt Neurohr, warum die beiden nicht für die Nachbarschaftbeteiligung vorgesehen waren. Ihr Reihenhaus ist das dritte der Reihe – das Grundstück des Kindergartens grenzt nur an das erste direkt an. Für die Beteiligung, die die Stadt mit dem Landratsamt erarbeitet hat, wurden nur die allernächsten Nachbarn berücksichtigt.

Nun wurden Brenner und Wiedholz nicht kontaktiert und haben daher einige Fragen. Warum mussten die Bäume überhaupt weg? Brenner sagt, der freie Platz auf dem Grundstück würde doch wohl ausreichen. Neurohr erklärt: „Einen Container kann ich nur dort aufbauen, wo ich eine Zufahrt für einen Autokran habe.“ Ohne Abholzung kein Kran, ohne Kran kein Container.

„Und warum sind die jetzt schon weggemacht worden?“, fragt Brenner. Schließlich sei ja noch nicht einmal der Container genehmigt. Und die Arbeiten hätten ja nur zwei Tage gedauert. Warum also diese Eile?

Den genauen Zeitplan kenne die Stadt wegen der noch nicht laufenden Ausschreibung noch nicht, sagt Neurohr. Die Stadt habe sich entschieden, die Bäume jetzt zu fällen, um nicht Gefahr zu laufen, in die Brutzeiten zu geraten. So wurden die Arbeiten erledigt, bevor es einen genehmigten Bauantrag für den Container gab. Der Antrag ist eine Formalie – wenn der Stadtrat dagegen stimmen würde, wäre das eine große Überraschung. Bei einem umstrittenen Projekt hätte man anders gehandelt, sagt Neurohr. „Dass hinterher, wenn die Container entnommen sind, wieder eine Bepflanzung ergänzt wird, ist gar keine Frage.“

Weitere Themen der Sitzung sind die Ludwigstraße und, damit zusammenhängend, der Löwenkreisel. Die Sanierung des Kreisverkehrs soll in Angriff genommen werden, wenn die Ludwigstraße fertig ist. Wegen der aktuellen Witterungsverhältnisse fehlen noch letzte Arbeiten. Neurohr rechnet mit einem Baustart am Kreisel etwa Ende März. Schenk sagt: „Ziel ist es, das möglichst schnell abzuschließen. Denn den Verkehr an dieser Stelle umzuleiten, ist schwer.“ Neurohr ergänzt, ein Minimalverkehr sei immer gewährleistet. Sie räumt aber ein: „Dass es Einschränkungen gibt, liegt in der Natur der Sache. Schenk betont, der Kreisel sei ein Projekt, das in der Bevölkerung gut aufgenommen werde. Erst recht, wenn er nun auch noch schöner wird und bessere Querungshilfen geschaffen werden. Eine Frage steht noch aus: Wie wird eigentlich die Kreiselmitte gestaltet? Erst einmal sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, sagt Neurohr. Dann werde sich die Stadt noch einmal damit beschäftigen. „Konsens ist: Es soll schön aussehen“, sagt sie.

