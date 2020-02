11:05 Uhr

Betrunkener hat offene Bierflasche im Auto dabei

Mit 1,4 Promille am Steuer wird ein Mann nahe Tapfheim erwischt. In der Mittelkonsole seines Autos findet die Polizei eine Falsche Bier.

Die Polizei hat am späten Sonntagabend in Erlingshofen einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine Streife folgte dem Wagen, mit dem ein 34-Jähriger aus dem Landkreis Dillingen unterwegs war, von Brachstadt her auf der Bissinger Straße. Kurz nach der Einmündung in die Dillinger Straße hielten die Beamten den Mann an – und stellten fest, dass er eine deutliche „Fahne“ hatte.

Jetzt muss der Mann erst einmal zu Fuß gehen

Zudem erblickten die Polizisten eine geöffnete Flasche Bier in der Mittelkonsole des Pkw. Ein Alkomattest brachte einen Wert von knapp 1,4 Promille. Der 34-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Zudem beschlagnahmten die Beamten den Führerschein. Es laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. (dz)

