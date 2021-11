Bissingen trauert um langjährigen Gemeinderat Joseph Oberfrank

Plus Der langjährige Gemeinderat in Bissingen Joseph Oberfrank ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Oberfrank engagierte sich nicht nur im Gemeinderat.

Überraschend für viele Kesseltaler verbreitete sich vor wenigen Tagen die Nachricht, dass der langjährige Gemeinderat Joseph Oberfrank im Alter von erst 69 Jahren verstorben ist. Dass sein unermüdliches Wirken in der Politik, aber auch im gesellschaftlichen Leben der Marktgemeinde Bissingen von vielen geschätzt wurde, zeigte sich beim Trauergottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul.