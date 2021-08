Bissingen

17:00 Uhr

In Bissingen gibt es endlich wieder eine Landjugend

Plus Junge Frauen und Männer aus dem Kesseltal haben eine neue Ortsgruppe gegründet. Wie es dazu kam und warum ihre Vorgänger den Verein auflösten.

Von Brigitte Bunk

Schon ihre Eltern waren in der Landjugend. „Die haben voll die Stories erzählt“, erzählt Emma Finkl begeistert. Die 18-Jährige erinnert sich auch gerne an ein „Spiel ohne Grenzen“ in Bissingen. Da war sie noch klein. So sechs Jahre alt, schätzt sie. „Ich hab’ immer gesagt, da will ich unbedingt mitmachen.“ Laura Hirner stimmt nickend zu, auch die 21-Jährige fand die Veranstaltung auf Kreisebene absolut cool.

