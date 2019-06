vor 58 Min.

Brand in Bächingen an der Brenz – Warnung für Anwohner

Ein Brand in Bächingen an der Brenz (Landkreis Dillingen) sorgt derzeit für große Rauchentwicklung. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

In Bächingen an der Brenz (Landkreis Dillingen) ist am frühen Mittwochmorgen ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, brennt die Lagerhalle einer Recyclingfirma, in der sich Müll befinden soll.

Die Beamten sprechen in einer ersten Einschätzung von einem Schaden in Höhe von etwa 200.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte sich das Feuer durch chemische Prozesse selbst entfacht haben. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie die Polizei mitteilte. Der Brand war zu einer Uhrzeit ausgebrochen, in der noch kein Betrieb herrschte.

Die Polizei warnt vor starker Rauchentwicklung und bittet Anwohner darum, Fenster und Türen geschlossen zu halten. (AZ)

