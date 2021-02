07:15 Uhr

Click&Collect: In Dillingen bestellt, am selben Tag geliefert

Einen kostenlosen Lieferdienst gibt es ab Montag im Großraum Dillingen. Damit sollen die Click-, Call- und Collect-Angebote der Dillinger Händler unterstützt werden. Der Verein Image Plus finanziert die Aktion.

Von Berthold Veh

Die Wirtschaftsvereinigung (WV) und die Stadt Dillingen tauschen sich regelmäßig in Videokonferenzen über den aktuellen Stand in der Corona-Zeit aus. Am jüngsten Online-Treffen mit WV-Vorsitzender Sylvia Stapfer und Oberbürgermeister Frank Kunz nahmen jetzt Anfang Februar mehr als 30 Personen teil.

In der Diskussion machten die Geschäftsleute auf ihre seit Monaten schwierige Situation aufmerksam. Seit dem zweiten Lockdown habe sich die Lage für viele nochmals erheblich verschlechtert, heißt es in der Pressemitteilung. Die versprochenen Soforthilfen seien in einer Reihe von Fällen noch nicht ausgezahlt worden. Die fehlende Perspektive und die Unsicherheit, wie und wann es weitergeht, seien sowohl wirtschaftlich als auch emotional eine starke Belastung.

Ärger über Supermärkte, die Blumen und Elektrogeräte verkaufen dürfen

Ärger bereitet den Geschäftsleuten vor allem auch die empfundene Ungerechtigkeit darüber, dass einige Handelsgeschäfte weiterhin geöffnet seien und so eine Marktverzerrung entstehe. Verdeutlicht wurde dies vonseiten von WV-Mitgliedern am Beispiel von Supermärkten, die derzeit verstärkt Waren anbieten, die sonst von Fachgeschäften verkauft werden – etwa Blumen oder Elektrogeräte. Josef Albert Schmid, Vorstandsmitglied der Wirtschaftsvereinigung, sagte: „Viele Händler wünschen sich ein Ende des Lockdowns und hoffen auf eine schnelle Öffnung.“ Vorsitzende Stapfer: „Wir leben von unseren Geschäften und für unsere Geschäfte – und wir wollen wieder für unsere Kunden da sein.“

Mit Events aus dem Umsatz-Tief nach dem Lockdown

Oberbürgermeister Kunz machte deutlich, dass man vonseiten der Stadt alles daran setze, die örtliche Wirtschaft überall dort zu unterstützen, wo das im Handlungsspielraum der Stadt liege. In der Videokonferenz stellte er gemeinsam mit Verwaltungsmitarbeitern eine Reihe von Aktionen vor, die den Handel und die Innenstadt zusätzlich stärken sollen: So werden die Social-Media-Kanäle der Stadt und der Wirtschaftsvereinigung zukünftig noch enger verzahnt, um so gebündelt und tagesaktuell auf die Angebote und Neuigkeiten der WV-Mitgliedsunternehmen aufmerksam zu machen.

Weiter werden vonseiten des Kulturrings verschiedene Konzepte für kleinere Freiluftveranstaltungen entwickelt, die innerhalb kürzester Zeit umgesetzt werden können. Kulturring-Geschäftsführer Alfred Saur: „Wenn wir wissen, wann der Lockdown endet, können wir binnen weniger Tage eine Veranstaltung auf die Beine stellen.“ Welche Größe und Form diese haben wird, müsse man dann passgenau mit Blick auf die geltenden Vorgaben sehen. Rathauschef Kunz betont: „Fest steht, dass bei so einem Event die Gesundheit der Besucher an oberster Stelle steht, dass wir unsere Geschäftsleute maßgeblich mit einbeziehen und dass wir einen starken Impuls für Dillingen als Einkaufsstadt setzen.“

Kostenloser Lieferdienst: Waren aus Dillinger Läden kommen per Taxi

In der kommenden Woche, von Montag bis Freitag, wird es einen kostenlosen Lieferdienst für alle Dillinger Geschäfte geben. Ausgefahren werden die Waren (ausgenommen Lebensmittel) von den örtlichen Taxi-Unternehmen Galonska und Heyne. Größere Güter übernimmt Aninger Schnelltransporte. Bestellungen, die vor 14 Uhr bei den Dillinger Geschäften eingehen, sollen noch am selben Tag nach Hause geliefert werden. Auch Retouren sind möglich. Lieferradius ist laut Mitteilung der Großraum Dillingen.

Wie der städtische Sprecher Jan Koenen auf Anfrage mitteilt, dauert die Aktion vorerst eine Woche. Die Ministerpräsidenten sprechen nächsten Mittwoch mit Kanzlerin Angela Merkel darüber, ob der Lockdown verlängert wird. Danach werden sich WV und Stadt laut Koenen Gedanken machen, ob diese Aktion möglicherweise in die Verlängerung geht. Es hänge auch davon ab, wie das Angebot von den Kunden angenommen wird.

Ermöglicht wird „Dillingen liefert’s“ durch den Verein Image Plus. Interessierte Geschäfte können sich in eine Liste eintragen lassen (Mail an online@dillingen-donau.de). Koordiniert wird das Angebot über die Stadt Dillingen. Auf der Internetseite der Stadt sind auch alle Details zur Umsetzung zu finden. Image-Plus-Vorsitzender Alexander Jall, WV-Vorsitzende Stapfer und Oberbürgermeister Kunz betonen, dass auf diese Weise in dieser schwierigen Zeit das umfangreiche Click-/Call- und Collect-Angebot der Händler noch attraktiver gemacht werden soll. Sie hoffen, dass dieser Bringdienst von den Kunden kräftig angenommen wird. (pm,dz)

