vor 21 Min.

Corona-App: Gegen Insellösungen

Bernd Steiner appelliert an Abgeordnete

„Das neuartige Coronavirus macht nicht an den Grenzen halt. Es kann jede Gemeinde in Europa schwer treffen. Wir sitzen alle in einem Boot“, sagt Bernd Steiner, Vorsitzender des Kreisverbands Dillingen der überparteilichen Europa-Union Deutschland.

Die Europa-Union Dillingen spricht sich in einer Pressemitteilung für mehr europäische Zusammenarbeit im Gesundheitsschutz aus. „Unser Verband fordert ein europäisches Infektionsschutzgesetz, gemeinsame Regeln für den Umgang mit lokalen oder regionalen Ausbrüchen.“ Dazu gehöre insbesondere eine freiwillige europäische Corona-App mit anonymisierten Daten. „Nationale Insellösungen ergeben keinen Sinn“, appelliert Steiner. Eine bessere europäische Koordinierung, gemeinsame Regeln und Vorkehrungen seien unverzichtbar – auch für den Tourismus und Geschäftsreisen zumindest innerhalb der EU. „Die Gäste fehlen unseren Gemeinden. Wir selbst wollen uns so bald als möglich wieder frei in der EU bewegen können.“

Die Mitgliedsstaaten müssen die EU stärken, fordert die Europa-Union in einem an Bundestag und Europäisches Parlament gerichteten Schreiben. Auch die lokalen Abgeordneten sollten sich dafür einsetzen, dass es EU-weit Solidarität und eine verlässliche medizinische Versorgung gibt. Schließlich sei Gesundheit das höchste Gut. Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union garantiere allen EU-Bürgern ein hohes Gesundheitsschutzniveau.

„Wir fordern nichts weniger als die Einhaltung dieses europäischen Grundrechts. Deshalb brauchen wir jetzt eine europäische Vorsorgestrategie, die uns auch hier vor Ort unterstützt.“ Besser zusammen, laute die Parole. (pm)

