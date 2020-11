vor 17 Min.

Corona-Pandemie: ein Todesfall im Landkreis Dillingen

Ein 71-Jähriger Mann ist am Samstag im Dillinger Krankenhaus gestorben. Der Mann war positiv auf Covid-19 getestet worden. Außerdem wird ein Kindergarten im Landkreis Dillingen geschlossen.

Dem Dillinger Gesundheitsamt ist der Todesfall am Samstag vermeldet worden. Der 71-jährige Mann war wenige Tage zuvor ohne wesentliche Vorerkrankungen mit einer Lungenentzündung stationär im Krankenhaus St. Elisabeth in Dillingen aufgenommen und dort positiv auf Covid-19 getestet worden.

Am Wochenende wurden zudem zwei neue Fälle in einer dezentralen Asylunterkunft in Lauingen gemeldet. Die beiden Männer werden in eine Quarantäneeinrichtung verlegt.

In Peterswörth muss ein Kindergarten geschlossen werden

Schließen muss der nur eine Gruppe umfassende Kindergarten St. Peter und Paul in Peterswörth, nachdem eine Erzieherin positiv auf das Corona-Virus getestet wurde.

Die aktuellen Corona-Zahlen im Landkreis Dillingen:

7- Tages-Inzidenz: 136,70

Aktive Fälle: 164

Quarantänefälle (Erkrankte und Kontaktpersonen 1): 541 (unter Vorbehalt)

Gesamtzahlen:

Anzahl Fälle insgesamt: 636

- davon labordiagnostisch bestätigt: 623

- davon genesen (Quarantäne beendet): 438

- davon verstorben: 31 (davon eine Person mit Lebensmittelpunkt außerhalb des Landkreises Dillingen a.d.Donau)

Fallzahlen in Einrichtungen der Pflege und MmB

Aktive Fälle: 0

Kranke bzw. positiv getestete Bewohner*innen: 74

- davon genesen (Quarantäne beendet): 48

- davon verstorben: 26

