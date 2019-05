vor 21 Min.

Das Schöne nicht fürchten

Der Lyriker und Romancier Heinz Piontek lebte von 1947 bis 1955 in Lauingen, anschließend bis 1961 in Dillingen. Das Archivfoto zeigt ihn und seine Frau Gisela 1977 beim Empfang durch den damaligen Oberbürgermeister Karl Helmschrott (im Bild rechts) im Dillinger Rathaus.

Ein neuer Gedichtband erinnert an Heinz Pionteks Kunst – und an das Engagement eines anderen Lauingers

Von Erich Pawlu

Schlinggewächs legt sich um Wade und Knie, / Dort ist die seichteste Stelle. / Wolken im Wasser, wie nahe sind sie! / Zögernder lispelt die Welle.“ Diese Verszeilen aus dem Gedicht „Die Furt“ von Heinz Piontek mögen von Erlebnissen an der schwäbischen Donau inspiriert worden sein. Denn Piontek lebte von 1947 bis 1955 in Lauingen, anschließend bis 1961 in Dillingen.

An diese produktive Zeit seines Lebens erinnert ein soeben erschienenes Bändchen, das unter dem schlichten Titel „Gedichte“ ausgewählte Beispiele lyrischer Kunst aus den frühen Jahren der bundesrepublikanischen Geschichte zusammenfasst. Denn Piontek gehörte, wie der Herausgeber Reinhard Kiefer in seiner Einleitung betont, „zu den wichtigsten Lyrikern der 50er Jahre“. Obwohl Heinz Piontek 1976 mit dem Georg-Büchner-Preis, einem der angesehensten Literaturpreise Deutschlands, ausgezeichnet wurde, droht seine künstlerische Leistung in unserer Zeit in Vergessenheit zu geraten. Umso bemerkenswerter ist das Engagement, das Anton Hirner mit Aufbau und Leitung des Heinz-Piontek-Archivs an der Paul-Böhm-Straße in Lauingen auf sich genommen hat. Und auch die neue Veröffentlichung von Piontek-Gedichten ist von der Verpflichtung angeregt, das Werk dieses ehemals gefeierten Schriftstellers heutigen Lesern zugänglich zu machen.

Das ist nicht immer leicht. Pionteks lyrische Arbeit, so betont der Literaturwissenschaftler Kiefer im Vorspann, war in den ersten Nachkriegsjahrzehnten von der „naturmagischen Schule“ beeinflusst. Die Verbindung von Naturbeobachtung und transzendentalem Hintergrund ist in der deutschen Lyrik des 21. Jahrhunderts nur noch selten anzutreffen. Und natürlich hat die Veränderung der Welt auch manche schöne Zeile in Pionteks Werk infrage gestellt. Im Gedicht „Die Bienen“ bestätigt Piontek diesen Insekten, sie seien „vollkommen geeignet für die Aufgaben der Zukunft / im Gegensatz zum Menschen“. Aber Pionteks stilistische Kunst hat nichts von ihrem Reiz verloren. Das Gedicht „Türmerleben“, das sich als verdichtete Reflexion eines Erlebnisses auf dem Lauinger Schimmelturm deuten lässt, ist ein Beispiel für die sprachliche Reduzierung von Beobachtungen und Eindrücken auf die Anschaulichkeit einer lyrischen Bilderwelt: „Über mir nur noch Helm und Knauf / und die für Höhenwinde / geschmiedete Fahne. // Eine Stiege tiefer / das Glockengestühl. // Nach kurzem Zwischenspiel / aus Steil- und Sturzflügen / drehen sie wieder ab / die wachsamen Sperber. // Alleinsein / auf diesem sonnenhellen Turmumgang…“

Pionteks grundsätzliche Haltung zum Literaturbetrieb seiner Zeit verdient bis heute Respekt. Als Dichtung, vor allem durch den Einfluss der Gruppe 47, ihre Thematik immer stärker aktuellen politischen Aktivitäten widmete, sich als „Engagierte Literatur“ deklarierte und alle ästhetische Naturlyrik verachtete, ließ sich Piontek von keinem Mainstream vereinnahmen. In seinem Gedicht „Sprachtabus“ von 1976 unterstrich er sein Bekenntnis zur Ästhetik in der Literatur: „Ja, ich sage, dass wir das Schöne nicht fürchten müssen.“ Im Nachwort erweisen sich Gerhard Neumanns schöner Bericht „Ein Besuch“ und verschiedene Briefe, die Piontek an die Familie Neumann schrieb, als markante Charakterisierungen der Persönlichkeit Pionteks.

„Gedichte“, ausgewählt von Reinhard Kiefer, 104 Seiten, kartoniert, Rimbaud-Verlag Aachen.

