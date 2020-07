11:18 Uhr

Der Corona-Fall in Dillingen zeigt: Es ist noch nicht vorbei

Kinder und Erzieherinnen der Dillinger Kita St. Josef werden ab Montag am ehemaligen Standort des Gesundheitsamtes in der Weberstraße auf Corona getestet.

Der Corona-Fall in der Dillinger Kita und die Kommunikation in dieser Sache haben für Unruhe gesorgt. Die bestätigte Infektion zeigt eines deutlich.

Von Cordula Homann

Es ist Fluch und Segen unserer Zeit, dass wir überall und jederzeit kommunizieren können – aber wegen der Datenschutzgrundverordnung nicht alles dürfen. So hat die Nachricht vom Corona-Fall in der Kita St. Josef in Dillingen bereits am Freitagnachmittag verständlicherweise für Unruhe gesorgt.

Nach der Nachricht mehr Fragen als Antworten

Die einen wurden von anderen Eltern kurz und knapp per WhatsApp informiert und hatten danach mehr Fragen als Antworten. Die anderen versuchte das Dillinger Gesundheitsamt anzurufen – wenn es die Nummer hatte. Der einzige alternative Informationsweg wäre ein Brief … Fest steht: Der Kindergarten und die Krippe St. Josef werden für rund eine Woche geschlossen.

Die Schließung der Dillinger Kita stellt viele Eltern vor Probleme

Viele Eltern stellt das vor Probleme: Was wird nun aus der Betreuung des Kindes, der Arbeit, den Einkäufen …? Wen haben wir letzte Woche alles getroffen? Kann der Große überhaupt ab Montag in die Schule? Bis die Hotline des Dillinger Gesundheitsamtes am Samstag eingerichtet war, sind längst viele Drähte in Dillingen heiß gelaufen. Zwar hatte das Gesundheitsamt alle, die mit dem positiven Corona-Fall Kontakt hatten, angerufen. Doch davon wussten alle anderen lange gar nichts. Wer vermisst schon einen Anruf, den er nicht bekommt?!

Es ist noch nicht vorbei

Es war Pech, dass die Meldung über den positiven Corona-Fall erst am Freitag bekannt wurde. Und man kann es leider nicht vergleichen: Bleibt die Schule am Montag wegen eines Sturms geschlossen, erfahren es alle rechtzeitig. Corona aber ist viel komplizierter. Und vor allem: Es ist noch nicht vorbei.

