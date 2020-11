vor 47 Min.

Der Corona-Warnwert für den Landkreis Dillingen geht leicht zurück

Die 7-Tages-Inzidenz sinkt im Landkreis Dillingen leicht. Die Quarantänefälle sind dafür stark gestiegen. Das ist der Grund.

Der Corona-Warnwert im Landkreis Dillingen geht leicht zurück. Wie das Landratsamt Dillingen am Freitagmorgen mitteilt, beträgt die 7-Tages-Inzidenz inzwischen 163,63. Der Wert gibt die Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an.

Deshalb gibt es im Landkreis Dillingen mehr Quarantänefälle

Derzeit gibt es laut Landratsamt 203 aktive Fälle (Meldefälle unter Quarantäne). 31 Tote sind im Landkreis in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen. 688 Personen befinden sich in Quarantäne. Das sind 159 Personen mehr als am Donnerstag. Mit Erfassung der Kontaktpersonen der Schulen und Kindergärten in den Quarantänelisten kam es zu dieser deutlichen Steigerung der aktuellen Quarantänefälle (Erkrankte und Kontaktpersonen I), heißt aus dem Landratsamt Dillingen.

