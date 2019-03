vor 9 Min.

Der Musikbund wirbt: Auf zu den Wertungsspielen!

Ingrid Philipp spricht sich unermüdlich bei ihren Blasmusikerkollegen für eine Teilnahme aus. Die Bezirksdirigentin wird auch geehrt.

Von Markus Knötzinger

Die Förderung von Musikern soll auf eine neue Plattform gestellt werden. Die Neugründung eines Bezirksblasorchesters im Landkreis Dillingen war auf der Generalversammlung des Bezirks 17 Dillingen/Donau des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) einer der wichtigsten Punkte. Doch zunächst begrüßte Bezirksvorsitzender Josef Werner Schneider Mitglieder und Gäste, nachdem die gastgebende Musikkapelle Lutzingen unter Leitung von Eugen Götz die Versammlung musikalisch eröffnet hatte.

Dank an den Landkreis für die hohe Förderung

Schneider blickte auf zahlreiche Veranstaltungen zurück. Er erwähnte dabei die vielen Instrumentalworkshops, die Jungmusikerlehrgangswoche mit Abschlusskonzert sowie die Fahrt zum Schwabentag nach Nördlingen im August. Die Haupttätigkeit des Bezirks 17 sei die Jugendarbeit. In diesem Kontext bedankte sich Schneider beim Kreistag des Landkreises für die hohe jährliche finanzielle Förderung, die dieser direkt zugutekäme. Er appellierte an die Musikvereine, die Zuschüsse des Landkreises zu nutzen.

Es gab keine Anmeldungen

Bezirksdirigentin Ingrid Philipp warb unermüdlich für die Teilnahme an Wertungsspielen. Sowohl bei der gemeinsamen Ausrichtung mit dem Bezirk 16 im vergangenen Jahr als auch in diesem Jahr mit dem Bezirk 12 gab es keine Anmeldungen aus den hiesigen Kapellen.

Sie hoffe auf eine Verbesserung im nächsten Jahr, wenn die Wertungsspiele im Rahmen des Bezirksmusikfestes in Syrgenstein stattfinden werden. Die Instrumentalworkshops seien dagegen sehr gut besucht und man werde diese mit Ensemblespiel kombinieren. Auch das Dirigententreffen werde regelmäßig stattfinden. Philipp warb für Anmeldungen für das Bezirksorchester. Man habe ein gutes Konzept und mit Bundesdirigent Thomas Hartmann einen sehr guten Dozenten gewinnen können.

113 Bläserprüfungen wurden absolviert

Bezirksjugendleiterin Daniela Arnold lobte die gute musikalische Jugendausbildung in den Vereinen. Auf dieser Basis könne man in der Jungmusikerlehrgangswoche sehr gut aufbauen. Man sehe dies besonders auch an 113 absolvierten Bläserprüfungen im vergangenen Jahr und 72 Wertungen beim Solo-Duo-Wettbewerb, von denen 29 Gruppen weitergekommen sind. Hier nehme der Bezirk 17 eine Spitzenposition im Verband ein. Arnold appellierte daran, die Jugendlichen korrekt beim Allgäu-Schwäbischen Musikbund zu melden, da nur dann diese an Prüfungen und Wettbewerben teilnehmen könnten.

Landrat Leo Schrell betonte die Bedeutung der Blasmusik für Kultur und Gemeinschaft im Landkreis Dillingen und lobte die Musiker, die mit Herzblut musizieren – bei Trauer und Festen, im Sommer sowie Winter, draußen und drinnen. Strukturen wie Vereine und Verbände sorgten dafür, dass dieses Hobby durch ehrenamtliches Engagement ungestört ausgeübt werden könne. Dem schloss sich auch stellvertretender ASM-Präsident Theo Keller an. Er kündigte außerdem an, dass der Allgäu-Schwäbische Musikbund das geplante Bezirksblasorchester mit 1000 Euro Startkapital fördern werde. Bezirksrat Alois Jäger warb dafür, die Fördertöpfe des Regierungsbezirks Schwaben zu nutzen. Ehrenamt, Ausbildung und Trachten würden finanziell unterstützt. Er wies außerdem auf den schwäbischen Musikförderpreis hin.

Auch der Datenschutz war ein Thema

Die Generalversammlung gab dem Musikbezirk 17 außerdem eine neue Satzung. Grund dafür war die Aufnahme von Absätzen, die den Datenschutz nach der DSGVO regeln. Medienbeauftragter Markus Knötzinger stellte die neue Webseite des Bezirks 17 vor. Diese enthalte Informationen über die Tätigkeiten des Bezirks, wie Termine und Ausschreibungen. Die Adresse: www.asm-bezirk17.de.

Zu guter Letzt ehrten Theo Keller und Bezirksvorsitzender Josef Werner Schneider ein verdientes Mitglied aus dem Bezirksvorstand. Für ihr jahrzehntelanges Engagement für die Blasmusik und 25 Jahre Arbeit im Bezirksvorstand überreichten sie Ingrid Philipp die goldene Anstecknadel am weißblauen Band. Für ihre 16-jährige Tätigkeit als Bezirksdirigentin und die vorausgehenden neun Jahre als Stellvertreterin gab es von den Anwesenden einen lang anhaltenden Applaus.

