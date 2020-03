vor 22 Min.

Die B16 und die Bedeutung von „Ewigkeit“

Fabian Mehring, MdL der Freien Wähler, erteilt Rechtspopulismus klare Absage

Information, Unterhaltung, Kabarett, dazu Speis und Trank: Dies alles war geboten am „Politischen Abend in der Fastenzeit“, zu dem der Kesseltaler Ortsvorsitzende Josef Ott im vollen Saal im Gasthaus Krone in Bissingen Mitglieder und Interessierte begrüßte. Was folgte – musikalisch umrahmt vom Musikverein Kesseltal Bissingen – war eine Mischung aus sachlicher Information und heiter-ironischer Aufdeckung eigener Stärken, nicht ohne gelegentlich auch dezidiert auf die Schwächen politischer Mitbewerber einzugehen.

Landrat Leo Schrell stellte seinen Vortrag laut Pressemitteilung unter das Motto „Mutter der Wahlen“ und machte deutlich, dass gerade die Kommunalwahlen das Fundament der Demokratie bilden: Auf keiner anderen politischen Ebene sei die räumliche Nähe zwischen Wählern und den Kandidaten so eng wie bei Gemeinderats- und Kreistagswahlen. Detailliert füllte er den eigenen Anspruch der Freien Wähler an ihre Politik „wirtschaftlich stark, ökologisch vorbildlich, menschlich verbindend“ mit Fakten, die sich auch in den bundesweiten Spitzenplätzen des Landkreises Dillingen in den neuesten Untersuchungen verschiedener Fachzeitschriften widerspiegeln würden. Die Mannschaft der Freien Wähler stellte sich dann mit den jeweiligen Programmschwerpunkten nochmals kurz vor. Hauptredner des Abends war der parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion der Freien Wähler, MdL Fabian Mehring.

Er sagte, eines der Hauptprobleme in der politischen Diskussion sei, dass Debatten – gerade im Bereich Umwelt- und Klimaschutz – zunehmend ideologisch geführt werden und das nötige Augenmaß fehle. So würden als umwelt- und klimaschutzpolitische Sündenböcke derzeit Landwirte ausgemacht – zwei Prozent der Gesamtbevölkerung. Dabei sei das ein gesamtgesellschaftliches Problem und müsse auch als ein solches angegangen werden. Er warnte auch davor, die Automobilwirtschaft, weiterhin massiv an den Pranger zu stellen, während in anderen Industrienationen wie USA und Frankreich der Protektionismus am Überborden sei.

Zentraler Punkt in Mehrings Ausführungen war die Aussage, dass sich die Freien Wähler als Partei der Mitte verstehen, als Partner von Mittelstand, Handwerk und Landwirtschaft. Am Beispiel des Landkreises Dillingen zeigte er auf, dass erfolgreiche FW-Politik nicht von der Landesebene in die Städte und Gemeinden transferiert werde, sondern sich „von unten nach oben“ entwickle.

Er erteilte Rechtspopulismus eine klare Absage und warnte davor, die sogenannten Protestwähler in Reihen deren Wähler „zurückholen“ zu wollen. Danach betraten zwei Poetry-Slammer, Helmut (Sauter), der Harmlose, und Jakob (Kehrle), der Gnadenlose, den Raum. Sie wollten sich für den Wettbewerb in „Trump-City“ anmelden, steht es in der Pressemitteilung.

Die begeisterten Zuhörer erfuhren so in bester „schwäbisch Lyrik“, dass die Freien Wähler bei ihrer einstimmigen Block-Nominierung der Kreistagsliste „Demokratie auf höchstem Niveau“ betrieben hätten, dass die Wertinger Schulkinder zur Erläuterung des Begriffs „Ewigkeit“ neuerdings zum „Overfly“ geführt würden und dass der Höchstädter Bürgermeister Gerrit Maneth sich in Sachen B16-Umfahrung die Bedeutung von „Ewigkeit“ gerne vom Wertinger Amtskollegen Willy Lehmeier erklären lassen könne. Den offiziellen Teil des Abends beschloss Kreisvorsitzender Stephan Stieglauer mit dem Dank an die Protagonisten des Programms. (pm)

