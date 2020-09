00:31 Uhr

Die Musik bedeutet für sie das Leben

Ausdrucksstark und leidenschaftlich verfolgt sie ihr Lebensmotto

Von Horst von Weitershausen

Geboren im Krankenhaus Höchstädt verlegten ihre Eltern schon kurz nach ihrer Geburt den Wohnsitz von Lutzingen nach Lauingen. Als sie etwa vier Jahre alt war, schenkte ihr der Opa zu irgend einem Anlass, Geburtstag oder Weihnachten, ein weißes Kinderklavier mit bunten Tasten.

Was das für Folgen haben sollte, war damals nicht abzusehen. Wie viele Kinder hatte sie sich in der Grundschule zum Singen im Kinderchor bei Lehrer Schneider gemeldet. Wenn der den Chor am Klavier begleitete, schaute sie ihm konzentriert auf die Finger, um zu sehen, welche Töne er anschlägt. Das Kinderklavier war mittlerweile zu klein und unsere Gesuchte sparte ihr Taschengeld, um sich eine „Melodica“ zu kaufen. Als die Entscheidung anstand, welche weiterführende Schule sie besuchen sollte, entschied sie sich für das Bonaventura-Gymnasium. Dabei spielte nach ihren Worten eine große Rolle, dass im musischen Zweig ein Instrument gespielt werden musste.

Sie hatte sich für das Klavier entschieden. Die Folge, ihr Vater kaufte ein Klavier, auf dem sie täglich mehrere Stunden übte. In diese Zeit fiel auch ein Konzert der Lauinger Stadtkapelle in der alten Turnhalle am Wittelsbacherplatz, was sie dazu veranlasste, gegenüber ihrer Oma den Wunsch zu äußern, Trompete zu spielen. Die Oma hatte auch ein musikalisches Herz und ermöglichte den Kauf des Instruments. Das Spiel auf diesem Instrument brachte sie sich zum großen Teil selbst bei. So spielte sie schon als Jugendliche in einer Blaskapelle mit vielen guten Musikern. Je älter sie wurde, desto mehr entwickelte sich die Musik zu ihrer großen Leidenschaft, was sie jedoch nicht daran hinderte, nach dem Gymnasium eine Ausbildung als Krankenschwester anzutreten.

Sie versuchte sich auch am Geigenspiel, stellte jedoch laut eigener Aussage fest, dass dies nicht ihr Instrument sei. Berufsbegleitend bildete sie sich anschließend im Schwarzwald musikalisch weiter. Bis heute ist unsere Gesuchte ein großer Elvis-Fan und liebt Musicals. Auch spielen mittlerweile viele Musiker, besonders aus Lauingen und dem Bezirk, nach ihren musikalischen Vorstellungen.

Seit sie sich Anfang der 1990er Jahre beruflich für die Musik und gegen den Beruf Krankenschwester entschieden hatte, ist für sie Fitnesstraining zum Ausgleich besonders wichtig. So nebenbei entdeckte sie dann den Blues, was dazu führte, dass sie dafür eine eigene Band gründete. Ihre musikalische Leidenschaft und das Können an vielen Instrumenten gibt sie an all die Menschen weiter, die wie sie nicht nur lieben, Musik zu hören, sondern auch Musik zu spielen. Denn Musik bedeutet für sie ihr Leben.

