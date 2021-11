Dillingen

15:16 Uhr

An der Großen Kreuzung in Dillingen kracht es zweimal

An der Großen Kreuzung in Dillingen haben sich zwei Unfälle nacheinander ereignet.

In Dillingen an der Großen Kreuzung gab es am Mittwochnachmittag einen Unfall. Eine halbe Stunde später fuhr eine Frau mit ihrem Wagen in den Unfall hinein.

