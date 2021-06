Bayerischer Kultusminister besucht Dillinger Mittelschüler

Die Schüler empfangen Kultusminister Piazolo mit einem Spalier und reichlich Programm. Geboten war unter anderem auch eine Gesprächsrunde mit dem Minister.

Strahlender Sonnenschein und ein Schüler-Spalier begrüßten den bayerischen Kultusminister Michael Piazolo ( Freie Wähler) beim Termin am Montag in der Josef-Anton-Schneller-Mittelschule in Dillingen. Der Minister war auf Einladung des Landtagsabgeordneten Johann Häusler (FW) in den Landkreis gekommen. Nach einer Einführung von Rektor Markus Reutter wurde von einigen Schülern die Berufsorientierung an der Mittelschule anhand von zahlreichen Beispielen erläutert.

Anschließend wurde das Schulprofil erklärt und die Schüler stellten in einem virtuellen Rundgang den geplanten Neubau vor. Für den Rundgang hatten die Schüler aufwendige Visualisierungen vorbereitet. Mit dem Minister ins Gespräch kommen konnten Schüler, Lehrer, Schulleiter und Eltern später bei einer Gesprächsrunde, die wie eine Talkshow aufgebaut war. Zum Abschied gab es ein gemeinsames Gruppenfoto vor dem Schulgebäude.

Michael Piazolo zu Gast in der Josef-Anton-Schneller-Mittelschule in Dillingen. Bei einer Gesprächsrunde konnte die Schulfamilie mit den Politikern ins Gespräch kommen. Foto: Peter Grab

Schüler haben sich auch in den Ferien auf den Tag vorbereitet

Die Schüler haben sich bereits vor dem Besuch kräftig ins Zeug gelegt und viel Programm vorbereitet. Sie stellten eine Audiodatei zusammen, in der Eltern, Schüler, Schulleitung, Hausmeister, Sekretärin und Schülersprecherin darstellten, wie sie die vergangenen Wochen erlebt haben. Viel Herz, Zeit und Energie sei, auch während der Ferien, in die Vorbereitung des Besuchs investiert worden, sagte Mittelschullehrerin Daniana Springer Peixoto unserer Redaktion.

Mittelschulen bekommen in der Öffentlichkeit zu wenig Aufmerksamkeit

In der Diskussion mit Piazolo kam auch zur Sprache, dass die Mittelschule in der Öffentlichkeit zu wenig Wertschätzung erhält. Auch sie wünscht sich mehr Präsenz für die Mittelschulen und ihre Schüler in der öffentlichen Wahrnehmung. Freuen können sich die Dillinger Mittelschüler trotzdem auf den Neubau ihres Klassenzimmer- und Verwaltungstraktes. Die Staatsregierung bezuschusst den mit 23,5 Millionen Euro veranschlagten Bau mit 3,4 Millionen. Der höchste Zuschuss des Bayerischen Finanzministeriums bei der diesjährigen Kommunalen Hochbauförderung in Schwaben, wie Häusler betonte.

Der Abgeordnete unterstrich in seinem Grußwort zudem die Bedeutung der Mittelschulen und der dort vermittelten beruflichen Bildung. Mitnehmen wird Piazolo aus Dillingen neben den Dillinger Oblaten, die Oberbürgermeister Kunz überreichte, auch „viele kleine Dinge. Dillingen ist ein Standort, wo Schulen eine große Rolle spielen.“ (chbru mit pm)

