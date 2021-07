Dillingen

Die Digitalisierung und der Dillinger Kreistag

Plus Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse können auch im Internet übertragen werden. Doch ganz so einfach ist es nicht.

Von Cordula Homann

Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung nicht nur in Schulen vorangetrieben, sondern auch in Behörden. Inzwischen sind so genannte Hybrid-Sitzungen erlaubt. Das bedeutet, Mitglieder eines Gremiums können über Ton und Bild von zuhause aus an einer Sitzung teilnehmen. Nun wurde im Dillinger Kreisausschuss darüber diskutiert.

