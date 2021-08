Ein großes Danke an Seniorinnen und Senioren im Dillinger Land

Mitten in Corona-Pandemie wird im Dillinger Land ein Verein gegründet: ältere Menschen sollen sich gegenseitig helfen. Das klappt. Und wie.

Es sind wunderschöne Beispiele, die Christine Ramsperger aufzählt: Da kam eine Frau vom Krankenhaus heim, und dort standen frische Blumen auf dem Tisch, das Bett war frisch bezogen, der Kühlschrank voll.

Da mussten Gehbehinderte ins Wertinger Impfzentrum gefahren werden und mussten dort anfangs stundenlang warten – ihr „Chauffeur“ stand einfach mit an. Auf die Enkel aufpassen, Behördengänge erledigen oder einfach mal zuhören: Das leisteten und leisten die Mitglieder der Seniorengemeinschaft Dillingen-Lauingen füreinander. 117 sind es inzwischen.

„Es klappt nur mit ehrenamtlichen Helfern“, sagt Ramsperger, Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle der Seniorengemeinschaft. „Und wie es gerade in der Corona-Zeit funktioniert und lief, ist keine Selbstverständlichkeit.“

Deswegen will sich der Beirat bei all seinen fleißigen, engagierten und selbstlosen Mitgliedern bedanken. Die Aktion unserer Zeitung, jetzt in den Ferien einmal Danke zu sagen, war dafür ein willkommener Anlass.

Die Hilfe steht bei der Seniorengemeinschaft im Vordergrund

Im Fokus des Vereins steht laut Ramsperger die Hilfe, nicht die Mitgliedschaft. Gerade im Lockdown, als noch nicht viele Menschen geimpft waren, seien Alleinstehende schnell einsam geworden. Seniorennachmittage und ähnliche Veranstaltungen, alles fiel flach. „Unsere Helferinnen und Helfer haben unter Einhaltung der Corona-Regeln viele Gespräche geführt. Mal traurige, mal emotionale, und das tat den anderen gut.“

Lesen Sie dazu auch

Der Leitgedanke gilt noch mehr während der Pandemie

Der Leitgedanke des Vereins, „miteinander – füreinander“, werde in der Pandemie spürbar. Denn die Helferinnen und Helfer – die jüngsten Mitglieder sind zwischen 50 und 60 Jahre alt – mussten und müssen auch immer an ihre eigene Gesundheit denken. Dennoch seien sie vor keinem Einsatz zurückgeschreckt.

Monika Kreuzer (links im Bild) und Christine Ramsperger nehmen in der Geschäftsstelle der Seniorengemeinschaft Dillingen-Lauingen die Anfragen von Hilfesuchenden und Helfern entgegen. Foto: Silvia Schmid

„Das wollen wir mit diesem Danke würdigen. Denn unseren Leitgedanken hätten wir in dieser Zeit anders gar nicht umsetzen können“, erklärt Ramsperger. Inzwischen seien richtige Freundschaften entstanden. „Ein Ehrenamtlicher hat einen Senior zwei Mal rund zehn Stunden begleitet, bei einer sehr langen Fahrt, das verbindet.“

So kann man sich bei der Gemeinschaft einbringen oder Helfer finden

Dass sich gerade Rentner, die endlich ihre Freizeit genießen könnten, so stark im Beirat einbringen, sei besonders verdienstvoll. Der Beirat sucht laufend weitere Mitglieder. Wer Interesse hat, kann sich unter Telefon 09071/7286000 (Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr, Mittwoch von 13 bis 17 Uhr) melden oder per E-Mail an: info@mfsenioren.de. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.mfsenioren.de.

Machen Sie mit und sagen auch Sie Danke

Wenn auch Sie sich jetzt in den Sommerferien bei jemandem bedanken möchten, der Ihnen in der Corona-Zeit besonders zur Seite stand, rufen Sie einfach an. Telefon 09071/7949-12. Wir freuen uns auf Ihre Geschichte.