Dillingen

15:30 Uhr

Sailer-Gymnasium Dillingen: Ein Pfeuffer-Kunstwerk wird gerettet

Mit einem Bagger wird der Totempfahl am Dillinger Sailer-Gymnasium aus dem Gebäude geholt, das demnächst abgerissen wird.

Plus Ein meterlanger Totempfahl zierte jahrzehntelang ein Treppenhaus des Dillinger Sailer-Gymnasiums. Das wird nun abgerissen. Sehen Sie im Video die Bergung des Pfahls aus dem leerstehenden Gebäude mit Hilfe eines Baggers.

Von Cordula Homann

Der so genannte weiße Bau des Dillinger Sailer-Gymnasiums wird in den nächsten Tagen abgerissen. An die Stelle baut der Landkreis Dillingen ein komplett neues Gebäude. Das Gymnasium wird seit Jahren Stück für Stück saniert und gehört zu einer der teuersten Investitionsmaßnahmen des Landkreises.

