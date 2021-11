Dillingen

vor 32 Min.

So wollen die Schulen im Landkreis Dillingen den Corona-Winter überstehen

Plus Die Fallzahlen im Landkreis Dillingen steigen immer weiter, die Maßnahmen werden verschärft. Damit wächst auch die Sorge vor dem erneuten Distanzunterricht. Die aktuelle Situation an den Schulen in der Region

Von Dominik Bunk und Christina Brummer und Laura Mielke

Die Corona-Inzidenz im Dillinger Land steigt kontinuierlich an. Die Krankenhausampel steht auf Rot, die Maßnahmen werden wieder verschärft, und flächendeckend soll in Bayern die 2G-Pflicht eingeführt werden. Während das Kultusministerium den Präsenzunterricht als oberstes Ziel des Schuljahres auserkoren hat, wächst angesichts der sich zuspitzenden Lage die Sorge vor erneuten Schulschließungen. Wie schätzen die Rektorinnen und Rektoren die Situation ein?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen