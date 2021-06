Dillingen

11:04 Uhr

Unbekannter will in Dillingen Regenbogenfahne anzünden

Ein Unbekannter hat am frühen Donnerstagmorgen in Dillingen versucht, eine Regenbogenflagge in Brand zu setzen. Flaggenteile zündeten dann noch eine Rasenfläche in der Nähe eines Supermarktes an.

Nach Angaben der Polizei meldeten Zeugen um 2.52 Uhr ein Feuer in einem Grünstreifen eines Verbrauchermarkts in der Großen Allee. Ein bisher unbekannter Täter hatte mit einem brennenden Holzpfahl versucht, eine dort gehisste Regenbogenflagge mutwillig in Brand zu setzten. Nachdem die Uefa es der Stadt München verboten hatte, das Stadion zum Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn in Regenbogenfarben anzuleuchten, wurde der Protest kreativ. Dutzende von Regenbogenfahnen waren daraufhin vor dem Stadion verteilt und während des Fußballspiels geschwenkt worden. Die Dillinger Polizei löschte das Feuer Diese schmorte im unteren Bereich, worauf herabfallende geschmolzene Flaggenteile die Rasenfläche in Brand setzten. Der etwa ein viertel Quadratmeter große Brandherd wurde von den Polizeibeamten mittels dienstlichen Feuerlöschers gelöscht. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 50 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen sucht Zeugen, die Angaben zu dem bisher unbekannten Brandleger abgeben können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (pol)

