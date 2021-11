Dillingen/Wertingen

vor 35 Min.

Dillinger Chefarzt schlägt Alarm: „Unsere Bettenkapazitäten sind erschöpft“

Dr. Wolfgang Geisser, Chefarzt am Dillinger Krankenhaus, schlägt Alarm: Die Bettenkapazitäten im Kreis Dillingen sind „mehr als erschöpft“.

Plus Chefarzt Wolfgang Geisser spricht über die dramatische Situation in den Krankenhäusern in der Region.

Von Simone Bronnhuber

342,7, ein neuer Todesfall, 26 neue Fälle. Das sind die aktuellen Corona-Zahlen am Mittwoch. Tendenz steigend. Die Inzidenz im Landkreis Dillingen war seit Ausbruch der Pandemie noch nie so hoch. Chefarzt Dr. med. Wolfgang Geisser, Facharzt für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Spezielle Schmerztherapie und Notfallmedizin im Krankenhaus Dillingen, drückt es noch drastischer aus: „Es ist fünf nach zwölf und es ist kein Ende in Sicht. Das muss endlich gehört werden.“

