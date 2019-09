vor 17 Min.

Dillinger Nacht 2019: Termin und Programm im Überblick

Die Dillinger Nacht lockt jährlich tausende Besucher in die Donau-Stadt - auch 2019. Hier erhalten Sie alle Infos zu Programm und Termin.

Die Dillinger Einkaufsnacht findet morgen, am 27.09.2019 statt. Einige Fachgeschäfte haben dabei nicht nur bis 24 Uhr geöffnet, sondern bieten den Besuchern auch ein vielseitiges Rahmenprogramm an. Hier erfahren Sie mehr zum Termin und dem Program der Dillinger Einkaufsnacht 2019.

Termin: An welchem Datum findet die Dillinger Nacht 2019 statt?

Die Dillinger Nacht findet in diesem Jahr am 27. September statt - von 18.00 bis 23.00 Uhr. Einige Fachgeschäfte haben sogar bis Mitternacht geöffnet.Das Event wird von der Werbegemeinschaft, der Wirtschaftsvereinigung und der Stadt Dillingen organisiert - unterstützt vom Verein Image Plus.

Dillinger Nacht 2019: Welches Programm wird geboten?

Innerhalb kürzester Zeit füllen sich die Königstraße und die Kapuzinerstraße, und bunte Lichtelemente sorgen für ein einmaliges Flair. Zahlreiche Bands und verschiedene Bars laden zum Verweilen ein. Die vielen Fachgeschäfte, die zum Teil bis 24 Uhr geöffnet haben, bieten ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm an.

Dabei stehen die Geschäftsleute nicht nur mit ihrem Warenangebot bereit, sondern sorgen mit vielen Ideen und Überraschungen für ein Einkaufserlebnis der besonderen Art. Diverse kulinarische Genüsse versüßen die Nacht zusätzlich: Da locken etwa fruchtige Cocktails, eine bunte Auswahl an Süßigkeiten oder auch deftige Schmankerl. Auch kulturell ist einiges geboten: So können die Besucher von 19 bis 23 Uhr im Foyer des Rathauses den Jazz-Klängen des „Andy Weiss Trios“ lauschen.

Stimmgewaltig wird das Duo mit dem Donauwörther Musiker und Songwriter „Stefano Messina“ ab 19 Uhr vor dem Paul 2.0 für Partystimmung sorgen. Vor dem Café Holzbock in der Kapuzinerstraße gibt es mit der Band „2bones“ Countrymusik. Rockig geht es am westlichen Ende der Königstraße vor dem Café Guglhupf zu. Dort will die Gruppe „Mr. Hill“ dem Publikum mit den besten Rock,- Swing, -Boogie und -Soul- Hits einheizen. Im Festsaal des Dillinger Schlosses werden verschiedene Ensembles des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums ihr Können präsentieren. Beginn ist jeweils um 19, 20, 21 und 22 Uhr. Unter der Leitung von Susanne Brucklachner präsentiert Perizada orientalische Tanzvorführungen. Zu sehen um 19.30 und 20.15 Uhr am Bayerisch-Hof-Platz vor dem Paul 2.0.

Geöffnet ist ebenso das Stadt- und Hochstiftmuseum, wo die Mitglieder des Museumsarbeitskreises den Besuchern von 19 Uhr bis 22 Uhr in verschiedenen Sonderführungen die einzelnen Abteilungen des Museums näher bringen.

Dillinger Nacht: Der Stadtbus fährt kostenlos

Der Stadtbus fährt heuer wieder kostenlos von 18 Uhr bis Mitternacht. Zu den Linien 1 und 2 verkehrt zusätzlich die Linie 3, die auch den Bürgern in Fristingen, Kicklingen und Steinheim ein bequemes Hin und Zurück ohne Auto ermöglicht.

Für die kleinen Besucher ist die Abschlussparty des Sommerleseclubs der Stadtbücherei ein Highlight. An diesem Abend verlost das Team der Stadtbücherei um 18.30 Uhr die Preise. Die Stadtbücherei hat bis um 20 Uhr geöffnet. Außerdem geöffnet ist an diesem Abend die Kapuzinerkirche (von 19 bis 22 Uhr), die zum Verweilen und zum persönlichen Gebet einlädt. (pm)

Kostet die Dillinger Nacht eigentlich Eintritt?

Nein, kein Eintritt. Man kann sein ganzes Geld nach Herzenslust fürs Shoppen und Genießen ausgeben. (AZ)

