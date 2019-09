vor 53 Min.

Ein Binswanger Garten wird in der Schweiz geehrt

So sieht der Eingang zum Garten von Heidi Terpoorten in Binswangen aus. Als Mitglied im Netzwerk Hortus war sie bei der Preisverleihung dabei.

Die UN-Dekade hat ein Netzwerk ausgezeichnet – und damit auch Einrichtungen im Landkreis

Die UN-Dekade hat das Hortus-Netzwerk als herausragendes Projekt ausgezeichnet: Damit sind automatisch alle auf der Seite www.hortus-netzwerk.de registrierten Horti ausgezeichnet. Das betrifft, wie Heidi Terpoorten mitteilte, knapp über 400 eingetragene Gärten in Frankreich, Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Im Landkreis Dillingen gibt es laut der Vorsitzenden des Kreisverbands vom Bund Naturschutz insgesamt vier Gärten, die im HortusNetzwerk organisiert und engagiert sind:

In Dillingen den sogenannten Colleggarten – Hortus Bene Vivendi im Stadtkern, betreut von Petra Hien und Team. In Dillingen/Hausen den Hortus Ulwins am grünen Bach von Ulrike und Alwin Führer. In Binswangen den Hortus Aquaveganum von Heidi und Volker Terpoorten und in Hohenreichen den Hortus Artist et Mechanikus von Birgit Hartl.

Das Hortus-Netzwerk ist ein loser Verbund interessierter Gärtner. Die Kriterien für einen Hortus sind laut Pressemitteilung drei Zonen: Pufferzone, Hotspotzone und Ertragszone, und wenn möglich werde ein funktionierender Kreislauf angestrebt. Dazu gehören außerdem ein ökologisches Verständnis und die Achtung des Lebens sowie die Pflanzung von vor allem einheimischen und standortgerechten Arten. Biozide, Herbizide, sonstige Chemie oder Düngemittel sind dagegen auszuschließen.

Die Vereinten Nationen haben die Jahre 2011 bis 2020 als UN-Dekade für biologische Vielfalt erklärt. Die Weltöffentlichkeit soll sich für biologische Vielfalt einsetzen. In diesem Rahmen wurden bislang verschiedene Projekte ausgezeichnet. Zuletzt das Hortus-Netzwerk. Die Verleihung der Urkunde fand in der Schweiz statt. Und Heidi Terpoorten war dabei. (pm)

