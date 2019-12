vor 18 Min.

Ein Rückblick auf den Landkreis - im Dillinger Kino

Werner Flott zeigt im Filmcenter einen Rückblick „40 Jahre Landkreis Dillingen im Fernsehen“. Was dabei alles zu sehen ist.

„Erinnern Sie sich?“ So lautet das Motto am kommenden Dienstag, 3. Dezember, um 19.45 Uhr im Dillinger Filmcenter(Dillingen bekommt ein neues Kino). Der Günzburger TV-Journalist Werner Flott hat in seinen Archiven gekramt und einen weiteren Rückblick erstellt, der nun im Kino präsentiert wird. Zu der ersten Retrospektive Ende März mit dem Titel „40 Jahre Landkreis Dillingen im Fernsehen“ waren zwar nur wenige Kinobesucher gekommen. Die waren jedoch von dem „Heimatkundeunterricht“ restlos begeistert.

Die Retrospektive dauert rund zwei Stunden

Werner Flott weiß selbst nicht, wie viele Sendezeit mit den Tausenden seiner Beiträge zusammenkommen würde. Seit 1964 ist der gebürtige Karlsbader im Geschäft gewesen zunächst beim Bayerischen Rundfunk, später beim SDR in Stuttgart, danach wieder beim BR. Viele seiner Filme, die in dem Zusammenschnitt am Dienstag zu sehen sind, stammen aus Flotts Sendung „Das bunte Kulturschaufenster“, die zwischen 1994 und 2011 bei atv in Augsburg ausgestrahlt wurde.

Höchstädt, Blindheim, Wertingen...

Die zweistündige „Retrospektive“ am Dienstag mit 35 Themen werde viele Ereignisse aufleben lassen. Höchstädt und Blindheim werden mit den Gedenkveranstaltungen vor 15 Jahren an die Schlacht von 1704 stark vertreten sein. „150 Kämpfer aus neun Nationen haben das seinerzeitige Schlachtengetümmel sehr eindrucksvoll dargestellt“, erinnert sich Flott. Auch ein Theaterstück der Höchstädter Kolpingsfamilie widmete sich im Gedenkjahr 2004 dieser Thematik.

Wertingen bestach mit Kulturtagen, Ausstellungen und im Jahr 1995 mit dem internationalen Galakonzert des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes. Zum Schluss der Vorstellung wird der Autor Werner Flott, wie schon im Frühjahr, wieder bei Fragen Rede und Antwort stehen. (bv)

Dem Film von Werner Flott gibt es auch nach der Vorführung zu kaufen – als DVD in SD- und Blue-Ray-Version.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen