vor 18 Min.

Ein musikalischer Leckerbissen

Konzert am 12. September im Schloss Höchstädt

Einen besonderen Leckerbissen auf Schloss Höchstädt bietet das Kulturforum der Stadt Höchstädt am Samstag, 12. September, um 20 Uhr im Rittersaal an. Ludwig Hornung und Musiker der Augsburger Philharmoniker und Orchestervereinigung Dillingen spielen Werke, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Leidenschaftliche Romantik im Klaviertrio von J. Brahms und eine faszinierende musikalische Reise durch Harmonien und Rhythmen in Stefan Schäfer‘s „Owl“ versprechen einen abwechslungsreichen Abend, heißt es in der Pressemitteilung.

Die hochkarätigen Musiker Ludwig Hornung (Violine, Viola); Kirsten Oppenauer (Violine); Assia Chappot (Violoncello); Herbert Engstler (Kontrabass); Günther Englert (Klavier) freuen sich auf das Konzert im Ambiente des Rittersaales. Da wegen der Corona-Bestimmungen beschränkt Plätze im Rittersaal zur Verfügung stehen und ein Sitzkonzept mit Namen und Nummerierung vorgelegt werden muss, bitten die Veranstalter, die Eintrittskarten im Rathaus der Stadt Höchstädt bei Claudia Kohout, Telefon 09074/44-12 oder claudia.kohout@hoechstaedt.de vorzubestellen. Ab Mitte August können die Eintrittskarten entweder im Rathaus, 1. Stock, Zimmer 12 oder an der Kasse von Schloss Höchstädt, Herzogin-Anna-Straße 52 während der jeweiligen Öffnungszeiten abgeholt werden. Derzeit gibt es keine Abendkasse. (pm)

Themen folgen