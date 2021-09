Dillingen

09:32 Uhr

Shoppen in Dillingen: Die Fussl Modestraße sperrt früher auf

Die Fussl Modestraße hat bereits am Freitag – zwei Geschäftstage früher als geplant – in Dillingen eröffnet. Unser Foto zeigt Filialleiterin Bianca Egger (rechts) mit Kundin Marga Krause.

Plus Der Laden im neuen Geschäftshaus in Dillingen läuft bereits seit Freitag. Für die Filialleiterin ist es eine Rückkehr. Ein erster Eindruck im neuen Modegeschäft.

Von Berthold Veh

Es ist einiges los an diesem Montagvormittag in der Fussl Modestraße im neuen Wohn- und Geschäftshaus am Kapuzinerplatz in Dillingen. Filialleiterin Bianca Egger hat den Laden bereits am Freitag, zwei Geschäftstage früher als angekündigt, aufgesperrt. „Am Donnerstag standen bereits so viele Kundinnen und Kunden bei uns im Laden, dann haben wir einfach spontan früher aufgemacht“, teilt die Chefin der Niederlassung mit. Für Egger, die 21 Jahre im einstigen Modegeschäft Vögele gearbeitet hat, ist es eine berufliche Rückkehr nach Dillingen.

