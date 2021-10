Eppisburg

Fall Shalomah: Wenn ein Kind aus der Familie gerissen wird

In der Umgebung von Eppisburg lief am Samstag und Sonntag eine große Suchaktion nach der zunächst vermissten Shalomah Hennigfeld ab. Mittlerweile gilt als sicher, dass die leiblichen Eltern das Mädchen mitgenommen haben. Sie haben sich per E-Mail bei der Pflegefamilie gemeldet und versichert, dass es dem Kind gut gehe.

Plus Seit acht Jahren lebt die elfjährige Shalomah bei ihrer Pflegefamilie in Eppisburg. Dann wird sie von ihren leiblichen Eltern mitgenommen. Die emotionale Dimension des Falles erklärt eine Fachfrau des Kinderschutzbundes.

Von Benjamin Reif

Die Anteilnahme ist groß – der Fall rund um das Verschwinden der elfjährigen Shalomah Hennigfeld aus ihrer Pflegefamilie in Eppisburg bewegt die gesamte Region. Am Samstag war das Kind laut seiner Pflegefamilie zu einer Joggingrunde aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Nach offiziellen Erkenntnissen wurde das Mädchen von seinen leiblichen Eltern mitgenommen und wahrscheinlich nach Tschechien gebracht, wo die Familie leben soll. Sie meldeten sich per Mail bei der Pflegefamilie, dass das Kind bei ihnen sei und es ihm gut gehe. Zuvor hatten Polizeistreifen, ein Hubschrauber, mehr als 100 freiwillige Helfer sowie Hundestaffeln die Umgebung rund um Eppisburg abgesucht.

