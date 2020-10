12:00 Uhr

Feuerwerkskörper bei Gundelfingerin ins Schlafzimmer geworfen

Wer macht sowas? Eine Gundelfinger ist am frühen Morgen geweckt worden, weil ein Feuerwerkskörper in ihr Schlafzimmer durch das offene Fenster geflogen ist.

Die Polizei Dillingen meldet einen kuriosen Fall. Eine Anwohnerin der Schützenstraße in Gundelfingen ist am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr aufgeschreckt worden, nachdem durch ein geöffnetes Fenster ein Feuerwerkskörper in ihr Schlafzimmer geworfen wurde.

Brandfleck auf dem Teppichboden

Durch das Abbrennen entstand ein Brandfleck auf dem Teppichboden. Es entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro, so die Polizei. in ihrem Berich. (pol)

