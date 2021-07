Finningen/Mörslingen

11:35 Uhr

Finningen verabschiedet feste Größen aus dem Gemeinderat

Plus Coronabedingt sind die Frauen und Männer, die sich teils jahrzehntelang für die Belange der Bürgerinnen und Bürger in Finningen und Mörslingen eingesetzt haben, jetzt erst geehrt worden.

Von Horst von Weitershausen

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung in Finningen wurden einige ehemalige Räte verabschiedet. „Das hätte eigentlich schon früher passieren sollen“, sagte Bürgermeister Klaus Friegel in die kleine, geladene Runde, „doch Corona hatte etwas dagegen, diese Verabschiedung in dem dafür gebührenden Rahmen feiern zu können.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

