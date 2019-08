Gibt es bald eine Mittelalter-Arena in Gundelfingen?

Plus Für ein Festwochenende 2020 soll eine Anlage für 1000 Zuschauer entstehen. Dort könnten Ritterspiele stattfinden – angelehnt an die in Kaltenberg. Die Pläne sind noch nicht in trockenen Tüchern.

Dass Gundelfingen große Veranstaltungen auf die Beine stellen kann, ist bekannt. Die aktuellen Pläne sind aber selbst für die feiererprobte Gärtnerstadt bemerkenswert. Kommt alles so, wie es sich die Organisatoren vorstellen, ist Gundelfingen im kommenden Jahr Gastgeber für ein Event, das Strahlkraft deutlich über die Grenzen der Region hinaus hätte.

Genau genommen sind es drei Veranstaltungen, die im Mai 2020 anstehen. Zum einen ist die Stadt Ausrichter des Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunfttreffens. Parallel dazu wird 50 Jahre Städtepartnerschaft mit Beek in den Niederlanden gefeiert. Und, um das Ganze abzurunden, gibt es noch ein Mittelalterfest. Alle drei Veranstaltungen finden gleichzeitig statt, vom 21. bis 24. Mai 2020 – alle rund um die Bleicheinsel. Das Wochenende wäre auch so schon der Höhepunkt des städtischen Festkalenders. Aber es gibt weit größere Pläne, die über ein „herkömmliches“ Festwochenende hinausgehen. (Sie besingen seit zehn Jahren die Stadtgeschichte )

Die zweitgrößten Ritterspiele in Deutschland

Eugen Hander, Bauunternehmer und stellvertretender Vorsitzender des Historischen Bürgervereins, möchte in Gundelfingen eine mittelalterliche Arena bauen lassen. Dort würden Ritterspiele stattfinden, angelehnt an die weltbekannten Inszenierungen in Kaltenberg, die jährlich zehntausende Besucher anziehen. „Wir wären drei bis vier Nummern kleiner als Kaltenberg“, sagt Hander. Doch er betont: Verwirklichen sich seine Pläne, würde Gundelfingen Deutschlands zweitgrößte Ritterspiele ausrichten – nach denen in Kaltenberg.

Angedacht ist eine Arena für insgesamt rund 1000 Zuschauer, die direkt neben der Brenzinsel entstehen soll. Die Ränge würden aus nicht überdachten Plätzen sowie überdachten Ehrenlogen bestehen. An den Ecken der Arena sind Türme geplant. Die Turnierfläche im Inneren wäre laut Hander rund 40 mal 20 Meter, die Außenmaße fast 60 mal 40 Meter groß. Für die Ritterspiele hat Hander regionale Akteure, aber etwa auch Reiter aus Hannover und Fulda im Blick. Neben Ritterspielen sollen den Besuchern auch ein Dressur- sowie ein Springturnier geboten werden. „Wir wollen ein Top-Event auf die Beine stellen, das in unserer Region einmalig ist“, sagt Hander. Federführend für das Projekt sind die Gundelfinger Ritterschaft und die Gundelfinger Herzogsritter, die beide zum Historischen Bürgerverein gehören. (Eugen Handers Lieblingsrolle: Wie einst Sankt Martin )

Der große Zapfenstreich der Nachtwächter

Parallel zum Schauspiel in der Arena soll es in diesen Tagen im Mai auf der Bleicheinsel einen Mittelaltermarkt, ein Lagerleben sowie diverse Vorführungen geben. In der Arena selbst könnten neben dem Ritterturnier ein Konzert, der Große Zapfenstreich der Nachtwächter sowie Ehrungen im Rahmen des Städtepartnerschaftsjubiläums mit Beek über die Bühne gehen.

Die Pläne für die Arena sind jedoch noch nicht in trockenen Tüchern. Derzeit wird die Statik des Bauwerks berechnet. Ausstehend ist eine Genehmigung des Landratsamtes. Die Behörde kann derzeit „keine belastbaren Aussagen“ zur Genehmigungsfähigkeit der geplanten Anlage treffen, teilt Sprecher Peter Hurler mit. Auch die Finanzierung wäre noch nicht endgültig gesichert. Hander hat einige Sponsoren ins Boot holen können, berichtet er. Mit weiteren sei er derzeit in Gesprächen. „Wir brauchen noch viele“, sagt er. Um im Falle einer Genehmigung das Projekt zu verwirklichen, sei man auch auf Spender angewiesen. Geldgeber bekämen selbstverständlich einen Sitzplatz reserviert, kündigt Hander an. Wie teuer das Vorhaben wäre, möchte er nicht verraten. „Es kostet ein bisschen was“, sagt er und lacht.

Im Falle der Genehmigung müssten die Bauteile den kommenden Winter über produziert und im Frühjahr montiert werden. Die Anlage würde aus Holz bestehen und könnte durch eine Modulbauweise relativ unkompliziert auf- und abgebaut werden. Ein Abbau wäre, Stand jetzt, nötig. Die Arena ist auf einem Grundstück neben dem Parkplatz zur Oberen Bleiche geplant, das sich laut Hander in Besitz von Klaus Lother befindet, dem Vorstandsvorsitzenden der Permasteelisa-Gruppe, zu der auch Gartner gehört. Lother stellt dieses Grundstück zur Verfügung, informiert Hander – sogar noch ein halbes Jahr über das Mittelalterfest hinaus. In dieser Zeit könnten in der Arena etwa Konzerte, Theaterstücke oder sonstige Kulturveranstaltungen stattfinden.

Auch für Schulklassen geeignet

Auch Schulklassen würden die Flächen zur Verfügung stehen, plant Hander. Nach dem halben Jahr müsste die Arena von diesem Grundstück verschwinden. Durch die Modulbauweise könnte sie eventuell an einer anderen Stelle wieder aufgebaut werden. „Es wäre natürlich ein Traum, wenn die Arena irgendwie stehen bleiben könnte“, sagt Hander – im Wissen, dass bis dahin noch viele Schritte zu gehen sind. Die Stadt Gundelfingen begrüßt das Vorhaben. Bürgermeisterin Miriam Gruß sagt: „Wir sind froh und dankbar, dass sich der Historische Bürgerverein derart engagiert und Großes plant.“

