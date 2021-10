Gundelfingen

06:30 Uhr

Gundremmingen: Was wird aus dem Atommüll?

Plus Das AKW Gundremmingen wird Ende des Jahres abgeschaltet. Was mit dem Abfall-Erbe geschehen soll.

Von Dominik Bunk

Wie alle anderen Atomkraftwerke in Deutschland, soll auch das in Gundremmingen Ende des Jahres abgeschaltet werden. Das stellt alle Beteiligten vor eine große Herausforderung. Denn die Abfallprodukte emittieren durchgehend gefährliche Alpha-, Beta- und Gammastrahlung, die der Gesundheit von Lebewesen stark schaden. „Sie stellen sich zehn Minuten lang direkt daneben, dann sind Sie in drei Tagen tot“, sagt Michael Sailer über hoch radioaktiven Müll, beispielsweise ausgediente Brennstäbe. Der Chemiker und Nuklearexperte erklärt den Mitgliedern und Gästen des Forums „Gemeinsam gegen das Zwischenlager und für eine verantwortbare Energiepolitik“ und des Bündnisses „Atommüll-Lager Nordschwaben – Nein danke“ am Freitagabend im Gundelfinger Landgasthof Sonne, wie Atommüll im Moment gelagert wird und wie die Pläne für das dringend benötigte Endlager aussehen.

