Gundelfinger Stürmer sammeln Selbstvertrauen

Zwei Mal bezwang der neue FCG-Stürmer Philipp Schmid (14) Günzburgs Keeper Fabian Kuchenbaur, zwei weitere Male landete der Ball am Pfosten.

Beim 5:1-Sieg im Testspiel gegen den FC Günzburg zeigt der FC Gundelfingen offensiv gute Ansätze. Was den Trainer daran besonders freut.

Von Walter Brugger

Es war eine klare Angelegenheit. Mit 5:1 (3:1) behielten die Landesliga-Fußballer des FC Gundelfingen im Testspiel gegen den Bezirksliga-Aufsteiger FC Günzburg die Oberhand. Was Trainer Martin Weng dabei besonders freute: „Wir waren bis zum Schluss torhungrig und haben uns die Treffer verdient.“

Wieso mehr Tore für Gundelfingen möglich gewesen wären

Wobei noch mehr Gundelfinger Tore möglich waren. So traf Neuzugang Philipp Schmid zweimal den Innenpfosten des Günzburger Gehäuses. Doch allzu sehr musste sich der 24-Jährige nicht grämen, denn bei seinem dritten Einsatz im grün-weißen Trikot beendete er seine persönliche Torflaute und traf erstmals.

Und das gleich doppelt. Das erste Mal schon nach fünf Minuten – und an seinem erleichterten Jubel war unübersehbar, dass ihm dabei schon ein kleiner Stein vom Herzen fiel.

Der Ausgleichstreffer der Gäste war eine Überraschung

Etwas überraschend gelang dem Kreisliga-Meister aus der Nachbarstadt in der 25. Minute der Ausgleich. Der ehemalige FCG-Junior Benjamin Wahl schickte Maximilian Lamatsch steil, der Torjäger spielte dann noch uneigennützig quer und Christoph Wachs schob zum 1:1 ein. „Solche Konter haben wir leider noch etwas zu oft zugelassen, in den Situationen haben wir zu schlecht abgesichert“, monierte Coach Weng.

Doch allzu lange hatte das Remis keinen Bestand, was auch an einer Auswechslung lag. Tarik Öz kam nach 33 Minuten ins Spiel, 60 Sekunden später traf er zum 2:1 – und keine zwei Minuten später erhöhte der Stürmer sogar auf 3:1.

Warum die letzten 15 Minuten entscheidend waren

Der Landesligist hatte in der Folge das Geschehen klar im Griff, trotzdem dauerte es bis in die Schlussviertelstunde, ehe die restlichen beiden Tore fielen. Erst traf Schmid nach weitem Zuspiel von Marius Brugger zum 4:1, kurz darauf leistete Schmid per Flanke die Vorarbeit zum 5:1 durch Benedikt Ost. „Damit haben alle drei Stürmer getroffen, das ist sicher nicht schlecht fürs Selbstvertrauen“, stellte ihr Coach Weng zufrieden fest.

Die Ergebnisse im Überblick 1 / 3 Zurück Vorwärts FC Gundelfingen: Dewein – Oberling (46. Rembold), Brugger, Zeyer, Reutter (46. Beck), Weichler – Kühn, Müller (47. Ost), Noller – Ost (33. Öz), Schmid

FC Günzburg: Kuchenbaur – Kelmendi (46. Nerdinger), Chessa, T. Bader, Fuchs – Wachs, Bandlow, Wahl (47. Deibler), Bergmair, Lamatsch – Bronnhuber

Schiedsrichter: Heuberger (TSV Möttingen) Tore: 1:0 Schmid (5.), 1:1 Wachs (25.), 2:1 Öz (34.), 3:1 Öz (36.), 4:1 Schmid (76.), 5:1 Ost (77.) Zuschauer: 60

