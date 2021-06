Haunsheim

27.06.2021

Was wollen Jugendliche in Haunsheim?

Plus Der Zam-Bus des Kreisjugendrings hat in Haunsheim Halt gemacht. Wie viele Jugendliche sind gekommen und was wünschen sie sich von ihrem Ort?

Von Christina Brummer

Die Erwartungen an diesen Abend sind zunächst verhalten. Auch seitens des Bürgermeisters Christoph Mettel ( CSU). „Wir hoffen einfach, dass welche kommen“, sagt er und nippt an seiner Spezi. Vor dem Haunsheimer Kornstadel hat der Zam-Bus geparkt. Er ist das Aushängeschild des gleichnamigen Projekts, das vom Kreisjugendring (KJR) und Donautal Aktiv ins Leben gerufen wurde. Musik klingt aus den tragbaren Boxen, die die Projektleiterinnen mitgebracht haben. Etwa 13 Kinder und Jugendliche tröpfeln nach und nach herein. Es ist Sommer, Fußball und dann gibt es da in Haunsheim noch etwas, das die Jugendlichen am Mittwochabend nicht gerade in Scharen in den Kornstadel treibt: Sie sind zufrieden mit ihrem Ort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

