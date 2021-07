Bissingen

06:00 Uhr

Als es im Kesseltal noch 18 selbstständige Orte gab

Ortsansicht des Marktortes Bissingen, in der Landesplanung nach der Gebietsreform als bevorzugt zu entwickelndes Kleinzentrum ausgewiesen.

Plus 1971 bis 1978: Aus ehemals selbstständigen Gemeinden wurde Bissingen. Nicht alle waren begeistert. Wie schaut es heute aus?

Von Helmut Herreiner

In den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts wurde die kommunale Landschaft Bayerns grundlegend neu gestaltet. Neben der Halbierung der Zahl der Landkreise von 143 auf 71 zum Jahre 1972 wurden in einem zweiten, umfassenden Reformschritt auch die Gemeinden neu gegliedert. Die Umsetzung dieser Gemeindegebietsreform begann im Kesseltal vor genau einem halben Jahrhundert, am 1. Juli 1971, und erfuhr zum 1. Mai 1978 ihren Abschluss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .