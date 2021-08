Höchstädt

17.08.2021

Der Berg in Höchstädt soll wieder ein Brauereikeller werden

Plus Unter der Höchstädter Traditionsgaststätte befinden sich riesige Kellergewölbe. Eigentümerin Klara Rebhan möchte sie wiederbeleben. Sie erinnert an Zeiten, als sich dort das gesellschaftliche Leben der Stadt abspielte.

Von Berthold Veh

In einer Sommerserie hatten wir vor zwei Jahren Einblicke in Orte gewährt, wo sonst kein Mensch hinkommt. Einer von ihnen war der geheime Gang unter dem Dillinger Schloss. Der Bericht über den verborgenen Ort hat auch die frühere Höchstädterin Klara Rebhan elektrisiert. Sie wandte sich an unsere Zeitung. „Ich habe auch einen geheimnisvollen Keller, den können Sie gerne mal anschauen“, bot die langjährige Wirtin des Gasthofs Berg, die inzwischen in Nürnberg lebt, in einer E-Mail an.

