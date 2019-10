vor 3 Min.

Im Frühjahr 2021 soll das Dillinger Rathaus fertig sein

Plus Der Wiederaufbau des historischen Dillinger Gebäudes, das vor zwei Jahren ausgebrannt ist, läuft bisher nach Plan. Wie sich Stadt und Versicherungskammer die Kosten von 9,2 Millionen Euro teilen.

Von Berthold Veh

Beim Wiederaufbau des Dillinger Rathauses läuft alles nach Plan. Im Frühjahr 2021 soll das historische Gebäude, das im Juli 2017 ausgebrannt ist, wieder in neuem Glanz erstrahlen. Und nicht nur das: Dillingen wird dann seine Verwaltung in diesem Bau auf den neuesten Stand gebracht haben. Der Stadtrat segnete in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig die Entwurfsplanung samt Kostenberechnung ab. Der Weg ist nun frei, um einen Bauantrag einreichen zu können. Auch die Kosten bleiben in dem Rahmen der Schätzung, die Architektin Ulrike Donner von der BH-Architektengesellschaft ( München) bereits im Juli vorgestellt hatte.

