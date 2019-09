13:40 Uhr

In Dillingen ist erneut eine Straße gesperrt

Die Fahrbahndecke in der Klemens-Mengele-Straße in Dillingen wird in dieser Woche erneuert.

Die Klemens-Mengele-Straße in Dillingen erhält einen neuen Belag. Die Sperre gilt bereits am Dienstag.

Die nächste Straßensperrung in Dillingen: Wie in Bürgerversammlungen angekündigt, wird in der Klemens-Mengele-Straße in dieser Woche die Oberfläche erneuert. Bereits am Samstag soll laut Mitteilung der Stadtverwaltung die Asphaltierung abgeschlossen und die Straße wieder befahrbar sein.

Eine Baustelle ist fertig, die nächste steht an

Während der Rohrleitungs-Arbeiten der Donau-Stadtwerke und Schwaben Regenerativ in der Prälat-Hummel-Straße in den großen Ferien habe die Klemens-Mengele-Straße als Ausweichstrecke frei bleiben müssen. Diese Maßnahme der Versorgungsbetriebe ist nun abgeschlossen – und der vom Staatlichen Bauamt Krumbach angekündigte mehrwöchige Vollausbau der Straße zwischen Taxispark-Kreuzung und Donaustadion beginnt erst kommende Woche. (Lesen Sie dazu: In der Baustellenstadt Dillingen ist Geduld gefragt )

Einschränkungen in der Parkstraße

Dieses Zeitfenster nutzt die Stadt, um die bereits seit Längerem geplante Erneuerung der Klemens-Mengele-Straße „einzuschieben“. Während der voraussichtlich noch viertägigen Arbeiten in der Klemens-Mengele-Straße erfolgt eine Umleitung über den Georg-Schmid-Ring. Autos können ebenso die Kapuzinerstraße nutzen. Zu Einschränkungen kann es laut Pressemitteilung beim Befahren der Parkstraße kommen. Denn zeitgleich beginnen hier in den kommenden Tagen Vorbereitungsmaßnahmen für eine Asphalt-Erneuerung. Die eigentliche Oberflächensanierung mit Sperrung der Parkstraße beginne hier aber erst nach Abschluss der Arbeiten in der Klemens-Mengele-Straße nächste Woche. (pm)

