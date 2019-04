vor 19 Min.

In Lauingen kann man bald gratis ein Tandem leihen

Eine Woche lang steht das „Bayerisch-Schwaben-Tandem“ kostenlos zum Verleih bereit. Termine kann man ab sofort reservieren. Was es mit der Aktion auf sich hat.

„Zeit zu zweit“ heißt das aktuelle Motto auf dem Bayerisch-Schwaben-Blog des Tourismusverbands Allgäu/Bayerisch-Schwaben. Als sichtbares Symbol dafür schickt der Verband nun ein Tandem durch die Region – und Lauingen ist mit dabei. Von 23. Mai bis 30. Mai kann das Tandem kostenlos ausgeliehen werden, um die Radwege rund um die Albertus-Magnus-Stadt im Duo zu entdecken. Ziel ist es, dass die Gäste ihre Tandem-Erlebnisse anschließend auf dem Blog mit anderen Rad-Fans teilen.

Das Tandem wandert von Mai bis Juli durch die Region rund um Augsburg, die Donau und das Ries. Unterstützt wird die Aktion von den touristischen Partnern in den Städten und Landkreisen. Vielerorts steigen auch Bürgermeister, Landräte, Touristiker oder andere regionale Persönlichkeiten zu zweit aufs Bike.

Radler können auf den Schimmelturm, zum Tempel und zum E-Park

In Lauingen steht das Tandem im Hotel Drei Mohren, Imhofstraße 6 zum Verleih bereit. Als Kaution müssen dort 100 Euro in bar hinterlegt werden. Termine müssen vorher unter Telefon 09072/95890 oder per Mail an info@hotel-lodner.de reserviert werden. Dort können die Tandem-Fahrer auch den Schlüssel für den Schimmelturm abholen, und das Wahrzeichen der Stadt erklimmen.

Darüber hinaus wartet auf historisch interessierte Tandemer die Chance auf eine kostenfreie Führung im Areal des Apollo-Grannus-Tempels im Ortsteil Faimingen. Voraussetzung ist die Anmeldung im Kulturamt der Stadt Lauingen unter Telefon 09072/998-130. Sara Lorenz tritt in historischer Gewandung auf und fesselt ihre Zuhörer mit fundierten und spannend plastischen Erläuterungen zum römisch-keltischen Doppelheiligtum des Tempels und zu dessen Umgebung.

Freier Eintritt für Teilnehmer der Aktion

Während der Zeit, zu der das Tandem in Lauingen ausgeliehen werden kann, findet dort noch eine besondere Veranstaltung statt. Am 25. und 26. Mai dreht sich im E-Park alles rund ums Modell: Dampfmaschinen, Züge, Schiffe, Flugzeuge, Funktionsmodelle und vieles mehr werden vorgeführt, können besichtigt oder teils sogar selbst ausprobiert werden. All das präsentiert die Schau „Modellbau am Wasserturm“ an der Ludwigstraße 14, welche die Tandemer zu freiem Eintritt besuchen können. Sie erhalten außerdem einen Verzehrgutschein für das E-Café auf dem Gelände des E-Parks. Auch der Modellbahnhersteller KM1 hat an diesen Tagen seine Türen geöffnet.

Alle weiteren Informationen finden sich auf der Aktionsseite der Bayerisch-Schwaben-Tandem-Tour unter blog.bayerisch-schwaben.de/tandem. (pm)

