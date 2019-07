vor 19 Min.

Jeder Absolvent bekommt einen Kompass

Die Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule wünscht ihren Schülern für die Zukunft Kraft und Mut

Auf „eigenen Füßen“ stehen nun rund 60 Schüler der Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule in Lauingen. Nach ihrem Abschluss geht es für sie in die Krankenpflegeschule, die Schule für Grafik Design Ulm, das Berufskolleg, die Berufsfachschule Höchstädt, die Vorbereitungsklasse oder die Fachoberschule Dillingen und die Ausbildung, vor allem in Industrie und Handwerk.

Eine interreligiöse Feier eröffnete den Festtag in der Christuskirche, den Religionslehrer, Pfarrhelfer, Imam und Schüler gemeinsam gestalteten. „Willkommen auch mal wieder zurück“, ermunterte Religionslehrerin Luise Schmid zum Abschluss und überreichte jedem eine Karte „wenn sich Wege trennen…“ und einen Kompass mit den Worten: „Damit jeder sein Ziel im Auge behält!“ Mit Trompeten und Saxofon begrüßte die Musik-AG unter Leitung von Ingrid Philipp die Festgäste in der Aula der Schule. Beratungsrektor Benedikt Wagner hieß alle herzlich willkommen und sagte: „Wellnesstour oder Höllenritt - für jeden Schüler war die Schulzeit wohl unterschiedlich.“ Es ging über viele Wege, manche leicht, manche sehr beschwerlich, auf die „Champs Elysees“, die Abschlussfeier. Eines sollte sich jeder daraus bewahren: Teamgeist und Fairness. „Erfolg hat viele Mütter und Väter“ wendete sich Schulleiterin Josefa Strehle in ihrer Rede dem Publikum zu und bedankte sich dabei ausdrücklich bei Eltern und Lehrern, die so manchen Sturm mit den Schülern durchgestanden und alle sicher in den Hafen gebracht hätten. Fast 50 Prozent der Schüler bestanden den qualifizierenden Abschluss der Mittelschule, 40 Prozent den Abschluss der Praxisklasse und zum vierten Mal wurde der ganzen M-Klasse die Mittlere Reife verliehen.

Dritter Bürgermeister Albert Kaiser lobte die Mittelschule für die Gemeinschaft und das Miteinander und überbrachte außerdem herzliche Grüße von Bürgermeisterin Katja Müller. Auch der Elternbeirat um Stefanie Büyükcolak ermutigte die Absolventen: „Geht eure eigenen Wege, habt aber den Mut und die Kraft, ihn bei Bedarf zu korrigieren!“

Strahlend oder auch mit kleinen Freudentränen nahmen die Jahrgangsbesten ihre Ehrungen und alle Schüler schließlich ihre Zeugnisse entgegen. Ein ansprechendes Buffet zauberten schließlich Schüler der achten Klassen mit Lehrerin Monika Biber. Die Festgäste erwarteten viele internationale Häppchen. So klang der großartige Tag im Pausenhof der Schule bei Musik entspannt aus. (pm)

