18.04.2019

Kirchenmusik zu Ostern

In Gundelfingen und Lauingen

Über die Kar-und Ostertage wird in den beiden Martin-Pfarreien Gundelfingen und Lauingen wieder erlesene Kirchenmusik die Liturgien ergänzen. Hierfür proben seit einigen Wochen die beiden Chöre unter der jeweiligen Leitung von Kirchenmusiker Michael Finck. Am Gründonnerstag bereichert der Kirchenchor des Martins-Münsters (Lauingen) mit der Messe von Leo Delibes und einigen Motetten die liturgische Feier des letzten Abendmahls. Am Karfreitag erklingt im Rahmen der Liturgie eine musikalisch vertonte Passion von W. Menschick, welche von den Männern des Münster-Chores vorgetragen wird.

Mit der Jugendmesse von J. Haydn für Soli, Chor und Orchester wird der Chor um 10 Uhr das festliche Hochamt musikalisch mit gestalten. Solistinnen sind Anne Kathrin Abel und Miriam Hahn.

Ebenfalls am Ostersonntag um 19 Uhr wird in der Stadtpfarrkirche Gundelfingen nochmals eine festliche Orchestermesse, die „Missa Solemnis“ von W.A. Mozart zu hören sein, die von der Stiftskantorei Gundelfingen-Medlingen im Rahmen eines festlichen Hochamts aufgeführt wird. Auch dieses Werk ist für Soli (Katharina Brandel und Iris Lutzmann), Chor und Orchester komponiert. Hierfür konnte das Orchester Jadis gewonnen werden. Abschließend erklingt das „Halleluja“ von G.F. Händel. (pm)

Themen Folgen