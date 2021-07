Das Leben im Landkreis Dillingen pulsiert wieder

Plus Corona, Lockdown, Impfstoffmangel: 2020 war davon geprägt. Langsam, aber spürbar lebt der Landkreis Dillingen wieder auf.

Das Leben kehrt nach dem Lockdown zurück. Auch im Zusamtal sind Cafés und Biergärten, so weit es die Corona-Regeln erlauben, wieder voll, wie diese Woche in unserer Zeitung zu lesen war. Stadt- und Gemeinderäte arbeiten unter Hochdruck an der Entwicklung ihrer Kommunen. In Buttenwiesen etwa sollen 100 neue Bauplätze ausgewiesen werden. Vor allem in der Landkreismitte wird gebaut, was das Zeug hält.

