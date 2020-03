12:44 Uhr

Kreis Dillingen: Diebstahl, Unfall, Vandalismus

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen für drei Vorfälle in Dillingen und Höchstädt.

Ein weißer Toyota Auris, der auf dem Kundenparkplatz eines Dillinger Supermarktes in der Altheimer Straße stand, ist angefahren worden. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch zwischen 13.55 und 14.05 Uhr. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde der Wagen im Bereich des hinteren linken Kotflügels angefahren und beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Unbekannter klaut in Dillingen Geldbeutel

Zeugen sucht die Polizei auch für einen Vorfall in einem Dillinger Drogeriemarkt. Dort war am Dienstag um 15.30 Uhr eine 43-jährige Kundin beim Einkaufen. Danach bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel nicht mehr in ihrer Jackentasche steckte. Eine Absuche im Markt und auf dem Parkplatz verlief ohne Erfolg.

Die Polizei geht daher davon aus, dass ihr ein bislang unbekannter Täter den Geldbeutel aus der Jackentasche unbemerkt entwenden konnte. Der Wert wird mit etwa 70 Euro beziffert.

Rollladen in Höchstädt blau angesprüht

Außerdem wurde zwischen Freitag, 22 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr ein Schaufenster-Rollladen eines Juweliergeschäfts in der Herzog-Philipp- Ludwig-Straße mit blauer Farbe besprüht. Der Sachschaden wird mit ca. 200 Euro angegeben. Die Polizei Dillingen , Telefon 09071/560, bittet in allen drei Fällen um Zeugenhinweise. (pol)

